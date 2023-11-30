Автор tg-каналов получил 2,5 года за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха»

30 ноября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Анатолия Спирина приговорили к 2,5 года колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хамовнический районный суд Москвы приговорил автора telegram-каналов «Как-то так» и «Политбюро» Анатолия Спирина к двум с половиной годам колонии. Мужчина обвиняется в вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, передает telegram-канал Baza. «Автор телеграм-каналов „Как-то вот так“ и „Политбюро 3.0“ Анатолий Спирин приговорен к двум с половиной годам колонии. Его признали виновным в вымогательстве у топ-менеджера „Ростеха“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что администратора каналов обвиняли в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям корпорации «Ростех» Бровко. По версии следствия, Спирин публиковал ложную информацию о бизнесменах, чиновниках и менеджерах. После этого злоумышленник требовал деньги, чтобы удалить эти сведения. С помощью таких махинаций преступник смог заработать 18 миллионов рублей. Спирина задержали еще в сентябре 2022 года. Он провел в СИЗО 14 месяцев. Ранее сообщалось, что в Москве задержали двоих руководителей pr-агентств. Их подозревают в вымогательстве в особо крупном размере.

Хамовнический районный суд Москвы приговорил автора telegram-каналов «Как-то так» и «Политбюро» Анатолия Спирина к двум с половиной годам колонии. Мужчина обвиняется в вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, передает telegram-канал Baza. «Автор телеграм-каналов „Как-то вот так“ и „Политбюро 3.0“ Анатолий Спирин приговорен к двум с половиной годам колонии. Его признали виновным в вымогательстве у топ-менеджера „Ростеха“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что администратора каналов обвиняли в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям корпорации «Ростех» Бровко. По версии следствия, Спирин публиковал ложную информацию о бизнесменах, чиновниках и менеджерах. После этого злоумышленник требовал деньги, чтобы удалить эти сведения. С помощью таких махинаций преступник смог заработать 18 миллионов рублей. Спирина задержали еще в сентябре 2022 года. Он провел в СИЗО 14 месяцев. Ранее сообщалось, что в Москве задержали двоих руководителей pr-агентств. Их подозревают в вымогательстве в особо крупном размере.