В Москве за вымогательство задержаны два руководителя PR-агентств

30 ноября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Сотрудники МВД поместили подозреваемых в вымогательстве под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержали двоих руководителей pr-агентств, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. «Оперативники БСТМ МВД России совместно <…> с сотрудниками ФСБ РФ пресекли деятельность организованной группы, состоящей из руководителей крупных столичных PR-агентств и их партнеров. Они подозреваются в вымогательстве», — говорится в сообщении , опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что преступники в telegram-каналах публиковали фейковые сведения о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. Позже злоумышленники требовали деньги за удаление этой информации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сейчас двое руководителей pr-агентств заключены под стражу.

В Москве полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержали двоих руководителей pr-агентств, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. «Оперативники БСТМ МВД России совместно <…> с сотрудниками ФСБ РФ пресекли деятельность организованной группы, состоящей из руководителей крупных столичных PR-агентств и их партнеров. Они подозреваются в вымогательстве», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что преступники в telegram-каналах публиковали фейковые сведения о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. Позже злоумышленники требовали деньги за удаление этой информации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сейчас двое руководителей pr-агентств заключены под стражу.