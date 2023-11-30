В Москве за вымогательство задержаны два руководителя PR-агентств

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Сотрудники МВД поместили подозреваемых в вымогательстве под стражу Фото:

В Москве полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержали двоих руководителей pr-агентств, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Оперативники БСТМ МВД России совместно <…> с сотрудниками ФСБ РФ пресекли деятельность организованной группы, состоящей из руководителей крупных столичных PR-агентств и их партнеров. Они подозреваются в вымогательстве», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что преступники в telegram-каналах публиковали фейковые сведения о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. Позже злоумышленники требовали деньги за удаление этой информации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сейчас двое руководителей pr-агентств заключены под стражу.

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В Москве полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержали двоих руководителей pr-агентств, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. «Оперативники БСТМ МВД России совместно <…> с сотрудниками ФСБ РФ пресекли деятельность организованной группы, состоящей из руководителей крупных столичных PR-агентств и их партнеров. Они подозреваются в вымогательстве», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что преступники в telegram-каналах публиковали фейковые сведения о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. Позже злоумышленники требовали деньги за удаление этой информации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сейчас двое руководителей pr-агентств заключены под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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