Глава ЯНАО Артюхов устроит итоговую пресс-конференцию

01 декабря 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов отчитается перед ямальцами по итогам года Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообщается с ямальцами в формате итоговой прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 10 декабря. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах. «Ежегодная прямая линия Дмитрия Артюхова пройдет 10 декабря и будет совмещена с большой пресс-конференцией. Трансляция мероприятия будет вестись окружным телеканалом „Ямал-Медиа“», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Информацию о дате прямой линии подтвердили в пресс-службе окружного правительства. Вопросы к эфиру от населения начнут принимать с 4 декабря. На пресс-конференцию будут приглашены региональные журналисты и представители медиа от УрФО.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообщается с ямальцами в формате итоговой прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 10 декабря. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах. «Ежегодная прямая линия Дмитрия Артюхова пройдет 10 декабря и будет совмещена с большой пресс-конференцией. Трансляция мероприятия будет вестись окружным телеканалом „Ямал-Медиа“», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Информацию о дате прямой линии подтвердили в пресс-службе окружного правительства. Вопросы к эфиру от населения начнут принимать с 4 декабря. На пресс-конференцию будут приглашены региональные журналисты и представители медиа от УрФО.