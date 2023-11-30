Глава ЯНАО Артюхов устроит итоговую пресс-конференцию

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообщается с ямальцами в формате итоговой прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 10 декабря. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах.
«Ежегодная прямая линия Дмитрия Артюхова пройдет 10 декабря и будет совмещена с большой пресс-конференцией. Трансляция мероприятия будет вестись окружным телеканалом „Ямал-Медиа“», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Информацию о дате прямой линии подтвердили в пресс-службе окружного правительства.
Вопросы к эфиру от населения начнут принимать с 4 декабря. На пресс-конференцию будут приглашены региональные журналисты и представители медиа от УрФО.
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