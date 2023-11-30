30 ноября 2023

Глава ЯНАО Артюхов устроит итоговую пресс-конференцию

© Служба новостей «URA.RU»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов отчитается перед ямальцами по итогам года Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообщается с ямальцами в формате итоговой прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 10 декабря. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах.

«Ежегодная прямая линия Дмитрия Артюхова пройдет 10 декабря и будет совмещена с большой пресс-конференцией. Трансляция мероприятия будет вестись окружным телеканалом „Ямал-Медиа“», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Информацию о дате прямой линии подтвердили в пресс-службе окружного правительства.

Вопросы к эфиру от населения начнут принимать с 4 декабря. На пресс-конференцию будут приглашены региональные журналисты и представители медиа от УрФО.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообщается с ямальцами в формате итоговой прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 10 декабря. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах. «Ежегодная прямая линия Дмитрия Артюхова пройдет 10 декабря и будет совмещена с большой пресс-конференцией. Трансляция мероприятия будет вестись окружным телеканалом „Ямал-Медиа“», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Информацию о дате прямой линии подтвердили в пресс-службе окружного правительства. Вопросы к эфиру от населения начнут принимать с 4 декабря. На пресс-конференцию будут приглашены региональные журналисты и представители медиа от УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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