Израиль возобновил боевые действия в Газе

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что палестинская группировка ХАМАС нарушила перемирие. В ответ ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что стороны договорились о военной паузе еще на один день.
« ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории», — указано в сообщении ЦАХАЛ в telegram-канале. В ответ Израиль возобновил боевые действия против группировки в секторе Газа. Утром 1 декабря ЦАХАЛ сообщал, что перехватил ракету, запущенную из региона.
Израиль и ХАМАС согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками 21 ноября. После пауза продлевалась несколько раз. В рамках перемирия были освобождены заложники, в том числе граждане России. 1 декабря Wall Street Journal сообщал, что паузу продлили еще на день. Однако
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