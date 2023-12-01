Израиль возобновил боевые действия в Газе

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что палестинская группировка ХАМАС нарушила перемирие. В ответ ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что стороны договорились о военной паузе еще на один день.

« ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории», — указано в сообщении ЦАХАЛ в telegram-канале. В ответ Израиль возобновил боевые действия против группировки в секторе Газа. Утром 1 декабря ЦАХАЛ сообщал, что перехватил ракету, запущенную из региона.

Израиль и ХАМАС согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками 21 ноября. После пауза продлевалась несколько раз. В рамках перемирия были освобождены заложники, в том числе граждане России. 1 декабря Wall Street Journal сообщал, что паузу продлили еще на день. Однако Bloomberg позже сообщил, что перемирие закачивается без объявления о продлении.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что палестинская группировка ХАМАС нарушила перемирие. В ответ ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что стороны договорились о военной паузе еще на один день. « ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории», — указано в сообщении ЦАХАЛ в telegram-канале. В ответ Израиль возобновил боевые действия против группировки в секторе Газа. Утром 1 декабря ЦАХАЛ сообщал, что перехватил ракету, запущенную из региона. Израиль и ХАМАС согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками 21 ноября. После пауза продлевалась несколько раз. В рамках перемирия были освобождены заложники, в том числе граждане России. 1 декабря Wall Street Journal сообщал, что паузу продлили еще на день. Однако Bloomberg позже сообщил, что перемирие закачивается без объявления о продлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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