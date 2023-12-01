Израиль и ХАМАС продлили перемирие

Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о продлении перемирия еще на один день. В рамках соглашения планируется освободить 10 заложников, в основном детей и женщин.
«Израиль и ХАМАС в четверг договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день, сообщили египетские чиновники. Ожидается, что в результате сделки будут освобождены еще 10 заложников, в основном женщины и дети», — передает газета
Израиль и палестинская группировка ХАМАС согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками 21 ноября. После этого пауза в боях несколько раз продлевалась. В рамках перемирия были освобождены, в том числе граждане РФ. 28 ноября палестинские СМИ сообщили, что Армия Израиля (ЦАХАЛ) нарушила сделку и возобновила огонь.
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