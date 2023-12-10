Жителям Курганской области дали рекомендации из-за сильных морозов

Курганцам дали советы, как избежать обморожения конечностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Курганской области рассказали, по каким признакам можно определить обморожение конечностей, и дали рекомендации, как избежать таких последствий. Советами поделился директор Курганского областного центра медицины катастроф Александр Шумаев.

«Особое внимание обратите на то, не изменили ли конечности цвет. Появились ли на обмороженном участке пузыри. Если есть такие признаки, то необходимо обратиться к врачу», — посоветовал Шумаев в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Курганская область официально».

Как избежать обморожения конечностей:

при переохлаждении незамедлительно зайти в теплое помещение;

необходимо снять тесную одежду и обувь;

разогреть замерзшие конечности;

нельзя растирать обмороженные участки тела снегом;

использовать водяные ванночки с постепенным повышением температуры воды.

Также курганцам рекомендуют при сильных морозах стараться лишний раз не выходить на улицу. В случае, если в этом есть необходимость, при выходе на мороз нужно одевать теплую многослойную одежду и обувь. Открытые участки тела советуют защитить каким-нибудь жирным кремом.