30 ноября 2023

За сутки в Челябинске выпала четверть месячной нормы снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, тротуар, уборка снега, зима, снегопад, климат, дворник
В уборке снега после метели было задействовано 245 единиц техники и 544 рабочих Фото:

В Челябинске за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города, всю ночь 1 декабря дорожники чистили проезжую часть от снега.

«30 ноября в Челябинске выпала четверть месячной нормы снега. Всю ночь велась очистка дорог, чтобы не допустить транспортного коллапса. Ночью уборка не прекращалась до утра. 1 декабря работа продолжается», — уточнили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что на уборку было выведено 245 единиц техники и 544 дорожных рабочих. Очистка от снега проводилась во всех районах города, главных магистралях. Были очищены тротуары и остановки общественного транспорта.

Дорожники усиленно вывозят навалы снега, несмотря на норматив до девяти суток. В мэрии напомнили, что подрядчики обязаны выполнять очистку:

  • снега с проезжей части после окончания снегопада — за шесть часов;
  • наката и гололедных явлений — за шесть часов;
  • тротуаров от рыхлого снега — в течение суток.

Жители могут оставлять жалобы на состояние тротуаров на придомовой территории — в свою управляющую компанию и вдоль дорог — в диспетчерскую службу комитета дорожного хозяйства города. На состояние внутриквартальных проездов и общественных пространств — в администрацию района.

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В Челябинске за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города, всю ночь 1 декабря дорожники чистили проезжую часть от снега. «30 ноября в Челябинске выпала четверть месячной нормы снега. Всю ночь велась очистка дорог, чтобы не допустить транспортного коллапса. Ночью уборка не прекращалась до утра. 1 декабря работа продолжается», — уточнили в пресс-службе. В администрации уточнили, что на уборку было выведено 245 единиц техники и 544 дорожных рабочих. Очистка от снега проводилась во всех районах города, главных магистралях. Были очищены тротуары и остановки общественного транспорта. Дорожники усиленно вывозят навалы снега, несмотря на норматив до девяти суток. В мэрии напомнили, что подрядчики обязаны выполнять очистку: Жители могут оставлять жалобы на состояние тротуаров на придомовой территории — в свою управляющую компанию и вдоль дорог — в диспетчерскую службу комитета дорожного хозяйства города. На состояние внутриквартальных проездов и общественных пространств — в администрацию района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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