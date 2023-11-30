За сутки в Челябинске выпала четверть месячной нормы снега

В Челябинске за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города, всю ночь 1 декабря дорожники чистили проезжую часть от снега.
«30 ноября в Челябинске выпала четверть месячной нормы снега. Всю ночь велась очистка дорог, чтобы не допустить транспортного коллапса. Ночью уборка не прекращалась до утра. 1 декабря работа продолжается», — уточнили в пресс-службе.
В администрации уточнили, что на уборку было выведено 245 единиц техники и 544 дорожных рабочих. Очистка от снега проводилась во всех районах города, главных магистралях. Были очищены тротуары и остановки общественного транспорта.
Дорожники усиленно вывозят навалы снега, несмотря на норматив до девяти суток. В мэрии напомнили, что подрядчики обязаны выполнять очистку:
- снега с проезжей части после окончания снегопада — за шесть часов;
- наката и гололедных явлений — за шесть часов;
- тротуаров от рыхлого снега — в течение суток.
Жители могут оставлять жалобы на состояние тротуаров на придомовой территории — в свою управляющую компанию и вдоль дорог — в диспетчерскую службу комитета дорожного хозяйства города. На состояние внутриквартальных проездов и общественных пространств — в администрацию района.
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