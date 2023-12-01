Правительство РФ поддержит предпринимателей агропромышленного комплекса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие линии подготовки семенного материала с/х культур в аграрном НИЦ УрО РАН. Екатеринбург, зерно, зернохранилище
Мишустин поручил правительству дополнительно выделить средства на поддержку агропромышленного комплекса Фото:

Правительство России выделит еще 10 млрд рублей на поддержку предпринимателей агропромышленного комплекса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Текст документа будет опубликован на сайте правительства РФ.

«Выделенное финансирование позволит оказать господдержку еще большему числу сельхозпроизводителей, включая тех, кто трудится в Центральной России, Поволжье и Сибири. В приоритетном порядке ее получат аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удаленности их регионов от морских портов», — говорится в заявлении на сайте правительства.

Субсидии позволят всем участникам рынка возместить до 50% их затрат на производство и реализацию культур в сфере зерна. Такие меры позволят сохранить площадь посева, а также нарастить экспорт и поспособствует возникновению новых рабочих мест.

Всего в 2023 было выделено порядка 20 млрд рублей, которые были направлены на поддержку производителей зерновых культур. Новые средства на поддержку будут выделены из резервного фонда правительства России.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство России выделит еще 10 млрд рублей на поддержку предпринимателей агропромышленного комплекса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Текст документа будет опубликован на сайте правительства РФ. «Выделенное финансирование позволит оказать господдержку еще большему числу сельхозпроизводителей, включая тех, кто трудится в Центральной России, Поволжье и Сибири. В приоритетном порядке ее получат аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удаленности их регионов от морских портов», — говорится в заявлении на сайте правительства. Субсидии позволят всем участникам рынка возместить до 50% их затрат на производство и реализацию культур в сфере зерна. Такие меры позволят сохранить площадь посева, а также нарастить экспорт и поспособствует возникновению новых рабочих мест. Всего в 2023 было выделено порядка 20 млрд рублей, которые были направлены на поддержку производителей зерновых культур. Новые средства на поддержку будут выделены из резервного фонда правительства России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...