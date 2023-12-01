Правительство РФ поддержит предпринимателей агропромышленного комплекса

Правительство России выделит еще 10 млрд рублей на поддержку предпринимателей агропромышленного комплекса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Текст документа будет опубликован на сайте правительства РФ.
«Выделенное финансирование позволит оказать господдержку еще большему числу сельхозпроизводителей, включая тех, кто трудится в Центральной России, Поволжье и Сибири. В приоритетном порядке ее получат аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удаленности их регионов от морских портов», — говорится в заявлении на сайте правительства.
Субсидии позволят всем участникам рынка возместить до 50% их затрат на производство и реализацию культур в сфере зерна. Такие меры позволят сохранить площадь посева, а также нарастить экспорт и поспособствует возникновению новых рабочих мест.
Всего в 2023 было выделено порядка 20 млрд рублей, которые были направлены на поддержку производителей зерновых культур. Новые средства на поддержку будут выделены из резервного фонда правительства России.
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