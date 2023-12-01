Правительство РФ поддержит предпринимателей агропромышленного комплекса

01 декабря 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Мишустин поручил правительству дополнительно выделить средства на поддержку агропромышленного комплекса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство России выделит еще 10 млрд рублей на поддержку предпринимателей агропромышленного комплекса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Текст документа будет опубликован на сайте правительства РФ. «Выделенное финансирование позволит оказать господдержку еще большему числу сельхозпроизводителей, включая тех, кто трудится в Центральной России, Поволжье и Сибири. В приоритетном порядке ее получат аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удаленности их регионов от морских портов», — говорится в заявлении на сайте правительства. Субсидии позволят всем участникам рынка возместить до 50% их затрат на производство и реализацию культур в сфере зерна. Такие меры позволят сохранить площадь посева, а также нарастить экспорт и поспособствует возникновению новых рабочих мест. Всего в 2023 было выделено порядка 20 млрд рублей, которые были направлены на поддержку производителей зерновых культур. Новые средства на поддержку будут выделены из резервного фонда правительства России.

Правительство России выделит еще 10 млрд рублей на поддержку предпринимателей агропромышленного комплекса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Текст документа будет опубликован на сайте правительства РФ. «Выделенное финансирование позволит оказать господдержку еще большему числу сельхозпроизводителей, включая тех, кто трудится в Центральной России, Поволжье и Сибири. В приоритетном порядке ее получат аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удаленности их регионов от морских портов», — говорится в заявлении на сайте правительства. Субсидии позволят всем участникам рынка возместить до 50% их затрат на производство и реализацию культур в сфере зерна. Такие меры позволят сохранить площадь посева, а также нарастить экспорт и поспособствует возникновению новых рабочих мест. Всего в 2023 было выделено порядка 20 млрд рублей, которые были направлены на поддержку производителей зерновых культур. Новые средства на поддержку будут выделены из резервного фонда правительства России.