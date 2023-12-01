Путин заявил о рекордной продолжительности жизни в РФ

01 декабря 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

В России ожидается увеличение продолжительности жизни к концу года, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил о рекордной продолжительности жизни в стране, которая ожидается к концу 2024 года. Об этом он сказал в своем видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение». «Слаженная, ответственная работа Правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет», — отметил Путин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля. Сейчас продолжительность жизни в РФ составляет 73,1 года. Такие данные приводятся в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, который основан на результатах Всероссийской переписи населения в октябре—ноябре 2021 года. Согласно прогнозу Росстата продолжительность жизни в России должна вырасти до 79,83 годам к 2045 году.

Президент РФ Владимир Путин заявил о рекордной продолжительности жизни в стране, которая ожидается к концу 2024 года. Об этом он сказал в своем видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение». «Слаженная, ответственная работа Правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет», — отметил Путин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля. Сейчас продолжительность жизни в РФ составляет 73,1 года. Такие данные приводятся в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, который основан на результатах Всероссийской переписи населения в октябре—ноябре 2021 года. Согласно прогнозу Росстата продолжительность жизни в России должна вырасти до 79,83 годам к 2045 году.