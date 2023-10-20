Как изменится продолжительность жизни в России к 2045 году

Росстат: продолжительность жизни в 2045 году вырастет до 79,8 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, сквер, пенсионер, скамейка, старики, лес, лавка, парк, бабушка
В России увеличится продолжительность жизни Фото:

Продолжительность жизни в России вырастет до 79,8 года в 2045 году. Сейчас она составляет 73,1 года. Такие данные приводятся в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, который основан на результатах Всероссийской переписи населения в октябре—ноябре 2021 года.

«Ожидаемая продолжительность жизни составит в 2023 году 73,1 года. В 2045 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года», — говорится в прогнозе. Так, продолжительность жизни среди женщин к 2045 году составит 83,24 года, а у мужчин — 75,89 года. В данном прогнозе не учитывалось население, которое проживает в новых регионах РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, поэтому требуется принять дополнительные меры, чтобы добиться перелома демографической ситуации. Он отметил, что средняя продолжительность жизни в РФ в 2023 году стала выше 73 лет, что является допандемийным уровнем.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продолжительность жизни в России вырастет до 79,8 года в 2045 году. Сейчас она составляет 73,1 года. Такие данные приводятся в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, который основан на результатах Всероссийской переписи населения в октябре—ноябре 2021 года. «Ожидаемая продолжительность жизни составит в 2023 году 73,1 года. В 2045 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года», — говорится в прогнозе. Так, продолжительность жизни среди женщин к 2045 году составит 83,24 года, а у мужчин — 75,89 года. В данном прогнозе не учитывалось население, которое проживает в новых регионах РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, поэтому требуется принять дополнительные меры, чтобы добиться перелома демографической ситуации. Он отметил, что средняя продолжительность жизни в РФ в 2023 году стала выше 73 лет, что является допандемийным уровнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...