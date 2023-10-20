Как изменится продолжительность жизни в России к 2045 году

Росстат: продолжительность жизни в 2045 году вырастет до 79,8 года

20 октября 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

В России увеличится продолжительность жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Продолжительность жизни в России вырастет до 79,8 года в 2045 году. Сейчас она составляет 73,1 года. Такие данные приводятся в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, который основан на результатах Всероссийской переписи населения в октябре—ноябре 2021 года. «Ожидаемая продолжительность жизни составит в 2023 году 73,1 года. В 2045 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года», — говорится в прогнозе. Так, продолжительность жизни среди женщин к 2045 году составит 83,24 года, а у мужчин — 75,89 года. В данном прогнозе не учитывалось население, которое проживает в новых регионах РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, поэтому требуется принять дополнительные меры, чтобы добиться перелома демографической ситуации. Он отметил, что средняя продолжительность жизни в РФ в 2023 году стала выше 73 лет, что является допандемийным уровнем.

Продолжительность жизни в России вырастет до 79,8 года в 2045 году. Сейчас она составляет 73,1 года. Такие данные приводятся в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, который основан на результатах Всероссийской переписи населения в октябре—ноябре 2021 года. «Ожидаемая продолжительность жизни составит в 2023 году 73,1 года. В 2045 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года», — говорится в прогнозе. Так, продолжительность жизни среди женщин к 2045 году составит 83,24 года, а у мужчин — 75,89 года. В данном прогнозе не учитывалось население, которое проживает в новых регионах РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, поэтому требуется принять дополнительные меры, чтобы добиться перелома демографической ситуации. Он отметил, что средняя продолжительность жизни в РФ в 2023 году стала выше 73 лет, что является допандемийным уровнем.