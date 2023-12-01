В Москве горит вещевой рынок «Садовод». Видео

01 декабря 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Пожару на рынке «Садовод» присвоен второй уровень сложности, пишет 112 Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Москве вспыхнул пожар на одном из самых известных вещевых рынков — «Садовод». Пожару был присвоен второй уровень сложности. «Рынок Садовод горит на юго-востоке Москвы», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что пожару был присвоен второй уровень сложности. Сейчас активно проводится эвакуация людей, передали в telegram-канале.

В Москве вспыхнул пожар на одном из самых известных вещевых рынков — «Садовод». Пожару был присвоен второй уровень сложности. «Рынок Садовод горит на юго-востоке Москвы», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что пожару был присвоен второй уровень сложности. Сейчас активно проводится эвакуация людей, передали в telegram-канале.