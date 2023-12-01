Лавров назвал, из-за кого спецоперация на Украине до сих пор продолжается

Лавров: Борис Джонсон виноват в том, что СВО на Украине все еще продолжается
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Страны Запада продолжают уверять РФ в необходимости поддержки Украины, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада, а в частности, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, виноваты в том, что спецоперация на Украине все еще продолжается. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы много раз и уже не первый год на эту тему говорили. <…> [Изначально] договоренности с Украиной были достигнуты в конце марта в Стамбуле, после переговоров. [Затем] приехал бывший британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сказал: „давайте немного повоююем“. В НАТО и Евросоюзе говорят, что мы обязаны поддерживать Украину», — рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония). Трансляцию проводит youtube-канал МИД РФ.

Лавров уточнил, что изначально даже представитель от Украины в лице главы фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который присутствовал на переговорах с Россией в марте прошлого года, выступал за разрешение конфликта, отмечая положительные стороны с этого решения. Сейчас же Киев выступает против дипломатического решения.

Описывая позицию Киева по переговорам, Лавров привел аналогию с танцами. По его словам, дипломатический процесс между странами можно сравнить с танго, но Украина танцует сольный брейк-данс. В настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский запретил проведение переговоров с Россией при действующей власти на законодательном уровне у себя в стране.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Запада, а в частности, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, виноваты в том, что спецоперация на Украине все еще продолжается. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы много раз и уже не первый год на эту тему говорили. <…> [Изначально] договоренности с Украиной были достигнуты в конце марта в Стамбуле, после переговоров. [Затем] приехал бывший британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сказал: „давайте немного повоююем“. В НАТО и Евросоюзе говорят, что мы обязаны поддерживать Украину», — рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония). Трансляцию проводит youtube-канал МИД РФ. Лавров уточнил, что изначально даже представитель от Украины в лице главы фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который присутствовал на переговорах с Россией в марте прошлого года, выступал за разрешение конфликта, отмечая положительные стороны с этого решения. Сейчас же Киев выступает против дипломатического решения. Описывая позицию Киева по переговорам, Лавров привел аналогию с танцами. По его словам, дипломатический процесс между странами можно сравнить с танго, но Украина танцует сольный брейк-данс. В настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский запретил проведение переговоров с Россией при действующей власти на законодательном уровне у себя в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...