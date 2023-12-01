Лавров назвал, из-за кого спецоперация на Украине до сих пор продолжается

Лавров: Борис Джонсон виноват в том, что СВО на Украине все еще продолжается

01 декабря 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Страны Запада продолжают уверять РФ в необходимости поддержки Украины, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада, а в частности, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, виноваты в том, что спецоперация на Украине все еще продолжается. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы много раз и уже не первый год на эту тему говорили. <…> [Изначально] договоренности с Украиной были достигнуты в конце марта в Стамбуле, после переговоров. [Затем] приехал бывший британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сказал: „давайте немного повоююем“. В НАТО и Евросоюзе говорят, что мы обязаны поддерживать Украину», — рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония). Трансляцию проводит youtube-канал МИД РФ. Лавров уточнил, что изначально даже представитель от Украины в лице главы фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который присутствовал на переговорах с Россией в марте прошлого года, выступал за разрешение конфликта, отмечая положительные стороны с этого решения. Сейчас же Киев выступает против дипломатического решения. Описывая позицию Киева по переговорам, Лавров привел аналогию с танцами. По его словам, дипломатический процесс между странами можно сравнить с танго, но Украина танцует сольный брейк-данс. В настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский запретил проведение переговоров с Россией при действующей власти на законодательном уровне у себя в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Запада, а в частности, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, виноваты в том, что спецоперация на Украине все еще продолжается. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы много раз и уже не первый год на эту тему говорили. <…> [Изначально] договоренности с Украиной были достигнуты в конце марта в Стамбуле, после переговоров. [Затем] приехал бывший британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сказал: „давайте немного повоююем“. В НАТО и Евросоюзе говорят, что мы обязаны поддерживать Украину», — рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония). Трансляцию проводит youtube-канал МИД РФ. Лавров уточнил, что изначально даже представитель от Украины в лице главы фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который присутствовал на переговорах с Россией в марте прошлого года, выступал за разрешение конфликта, отмечая положительные стороны с этого решения. Сейчас же Киев выступает против дипломатического решения. Описывая позицию Киева по переговорам, Лавров привел аналогию с танцами. По его словам, дипломатический процесс между странами можно сравнить с танго, но Украина танцует сольный брейк-данс. В настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский запретил проведение переговоров с Россией при действующей власти на законодательном уровне у себя в стране.