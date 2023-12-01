Лавров сравнил дипломатию Украины с брейк-дансом

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, лавров сергей
Дипломатический процесс — танго, для которого нужны двое, заявил Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дипломатический процесс между двумя государствами можно сравнить с танго, только вот Украина танцует сольный брейк-данс. Так министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал политику Киева, отвечая на вопрос о возможных переговорах о завершении спецоперации.

«То что они ведут войну — это они не скрывают. Но чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго. А они танцуют брейк-данс — там надо солировать», — заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье.

Глава МИД отметил, что Россия задала украинской стороне определенные вопросы, на основе ответов на которые формировался мирный договор. Однако Конституция Украины не гарантирует русским и другим меньшинствам безопасность и права, а лишь наоборот — их в стране принижают, заявил Лавров.

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Дипломатический процесс между двумя государствами можно сравнить с танго, только вот Украина танцует сольный брейк-данс. Так министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал политику Киева, отвечая на вопрос о возможных переговорах о завершении спецоперации. «То что они ведут войну — это они не скрывают. Но чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго. А они танцуют брейк-данс — там надо солировать», — заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье. Глава МИД отметил, что Россия задала украинской стороне определенные вопросы, на основе ответов на которые формировался мирный договор. Однако Конституция Украины не гарантирует русским и другим меньшинствам безопасность и права, а лишь наоборот — их в стране принижают, заявил Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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