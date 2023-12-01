Лавров сравнил дипломатию Украины с брейк-дансом

01 декабря 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Дипломатический процесс — танго, для которого нужны двое, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дипломатический процесс между двумя государствами можно сравнить с танго, только вот Украина танцует сольный брейк-данс. Так министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал политику Киева, отвечая на вопрос о возможных переговорах о завершении спецоперации. «То что они ведут войну — это они не скрывают. Но чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго. А они танцуют брейк-данс — там надо солировать», — заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье. Глава МИД отметил, что Россия задала украинской стороне определенные вопросы, на основе ответов на которые формировался мирный договор. Однако Конституция Украины не гарантирует русским и другим меньшинствам безопасность и права, а лишь наоборот — их в стране принижают, заявил Лавров.

Дипломатический процесс между двумя государствами можно сравнить с танго, только вот Украина танцует сольный брейк-данс. Так министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал политику Киева, отвечая на вопрос о возможных переговорах о завершении спецоперации. «То что они ведут войну — это они не скрывают. Но чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго. А они танцуют брейк-данс — там надо солировать», — заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье. Глава МИД отметил, что Россия задала украинской стороне определенные вопросы, на основе ответов на которые формировался мирный договор. Однако Конституция Украины не гарантирует русским и другим меньшинствам безопасность и права, а лишь наоборот — их в стране принижают, заявил Лавров.