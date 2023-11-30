Губернатор Шумков провел встречу с командующим Уральским округом Росгвардии. Фото

01 декабря 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков провел провел рабочую встречу с новым начальником Росгвардии УрФО Владимиром Спиридоновым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел рабочую встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенантом Владимиром Спиридоновым. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В ходе разговора были уточнены совместные задачи, а также определены новые направления взаимодействия по наиболее важным аспектам обеспечения безопасности и охраны общественного порядка в регионе. Генерал-лейтенант Владимир Спиридонов отметил, что спецподразделения Управления Росгвардии по Курганской области продолжают выполнять задачи в районах проведения СВО», — указано в канале. Сообщается, что это их первая встреча встреча с момента назначения Спиридонова на должность. Представители пресс-службы губернатора также отметили в посте, что в Курганской области сотрудниками ОМОН «Скиф» и СОБР «Мангуст» в этом году было выполнено более 260 спецмероприятий, в ходе которых задержали более 50 подозреваемых в преступлениях. Также указано, что группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в раскрытии свыше 220 преступлений и пресекли более 8 тысяч административных правонарушений. Ранее URA.RU сообщало, что новым главой Уральского округа Росгвардии вместо Сергея Бойко, которого перевели в Главный штаб войск, стал Владимир Спиридонов. Ранее он занимал должность первого заместителя командующего Южным округом. Шумков провел рабочую встречу с новым начальником Росгвардии УрФО tg-канал «Курганская область официально» https://t.me/kurganskayaobl Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел рабочую встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенантом Владимиром Спиридоновым. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В ходе разговора были уточнены совместные задачи, а также определены новые направления взаимодействия по наиболее важным аспектам обеспечения безопасности и охраны общественного порядка в регионе. Генерал-лейтенант Владимир Спиридонов отметил, что спецподразделения Управления Росгвардии по Курганской области продолжают выполнять задачи в районах проведения СВО», — указано в канале. Сообщается, что это их первая встреча встреча с момента назначения Спиридонова на должность. Представители пресс-службы губернатора также отметили в посте, что в Курганской области сотрудниками ОМОН «Скиф» и СОБР «Мангуст» в этом году было выполнено более 260 спецмероприятий, в ходе которых задержали более 50 подозреваемых в преступлениях. Также указано, что группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в раскрытии свыше 220 преступлений и пресекли более 8 тысяч административных правонарушений. Ранее URA.RU сообщало, что новым главой Уральского округа Росгвардии вместо Сергея Бойко, которого перевели в Главный штаб войск, стал Владимир Спиридонов. Ранее он занимал должность первого заместителя командующего Южным округом.