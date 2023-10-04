В Уральском округе назначили нового начальника Росгвардии

Владимир Спиридонов стал новым командующим Уральским округом войск Росгвардии
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, росгвардия
Начальство у уральской Росгвардии сменилось второй раз за последний год Фото:

Новым главой Уральского округа Росгвардии вместо Сергея Бойко, которого перевели в Главный штаб войск, стал Владимир Спиридонов. Ранее он занимал должность первого заместителя командующего Южным округом.

«Новым командующим Уральским округом войск стал генерал-лейтенант Владимир Спиридонов, ранее занимавший должность первого заместителя командующего Южным округом», — сообщает ТАСС. Он пришел на место генерал-полковника Сергея Бойко — его повысили и перевели в Главный штаб войск. Там он будет занимать должность замдиректора Росгвардии.

Владимиру Спиридонову 54 года, в 1991 году окончил Омское высшее общевойсковое училище, спустя восемь лет — общевойсковую академию ВС РФ, в 2019 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Спиридонов был участником боевых действий, награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», имеет медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и другие.

В августе 2022 года новым главой Уральского округа Росгвардии стал Сергей Бойко. Он пришел на место Олега Козлова, который ушел в отставку.

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Новым главой Уральского округа Росгвардии вместо Сергея Бойко, которого перевели в Главный штаб войск, стал Владимир Спиридонов. Ранее он занимал должность первого заместителя командующего Южным округом. «Новым командующим Уральским округом войск стал генерал-лейтенант Владимир Спиридонов, ранее занимавший должность первого заместителя командующего Южным округом», — сообщает ТАСС. Он пришел на место генерал-полковника Сергея Бойко — его повысили и перевели в Главный штаб войск. Там он будет занимать должность замдиректора Росгвардии. Владимиру Спиридонову 54 года, в 1991 году окончил Омское высшее общевойсковое училище, спустя восемь лет — общевойсковую академию ВС РФ, в 2019 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Спиридонов был участником боевых действий, награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», имеет медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и другие. В августе 2022 года новым главой Уральского округа Росгвардии стал Сергей Бойко. Он пришел на место Олега Козлова, который ушел в отставку.
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