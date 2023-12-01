Альфа-банк третий раз за месяц поймали на нарушениях закона

Федеральная антимонопольная служба вновь уличила «Альфа-Банк» в нарушении закона о рекламе. Это произошло уже третий раз за месяц.
«За последний месяц ФАС России возбудила в отношении АО „Альфа-Банк“ уже третье дело по признакам нарушения рекламного законодательства», — отмечает антимонопольное ведомство в своем telegram-канале. Если нарушения будут доказаны, Альфа-Банк попадет под штрафы.
Отмечается, что банк специально завлекает в своей рекламе потребителей возможностью оформить кешбэк в 100%. Однако о возможности того, как его оформить, банк сообщает в трудно удобоваримой форме. Кроме того, в своей оценке «лучшего банка» «Альфа-Банк» ссылается на тех, кто не может дать объективную оценку. Все это — случаи нарушения критериев по рекламе.
Впервые «Альфа-Банк» попал по наблюдение ФАС в начале ноября. Уже тогда его уличали в нарушении подачи рекламы для пользователей банка.
Федеральная антимонопольная служба вновь уличила «Альфа-Банк» в нарушении закона о рекламе. Это произошло уже третий раз за месяц. «За последний месяц ФАС России возбудила в отношении АО „Альфа-Банк“ уже третье дело по признакам нарушения рекламного законодательства», — отмечает антимонопольное ведомство в своем telegram-канале. Если нарушения будут доказаны, Альфа-Банк попадет под штрафы. Отмечается, что банк специально завлекает в своей рекламе потребителей возможностью оформить кешбэк в 100%. Однако о возможности того, как его оформить, банк сообщает в трудно удобоваримой форме. Кроме того, в своей оценке «лучшего банка» «Альфа-Банк» ссылается на тех, кто не может дать объективную оценку. Все это — случаи нарушения критериев по рекламе. Впервые «Альфа-Банк» попал по наблюдение ФАС в начале ноября. Уже тогда его уличали в нарушении подачи рекламы для пользователей банка.