Альфа-банк третий раз за месяц поймали на нарушениях закона

ФАС: «Альфа-Банк» нарушает критерии о рекламе третий раз за месяц
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Виды города. Москва, альфа банк
«Альфа-Банк» попал под штрафы от ФАС о нарушении критериев по рекламе в третий раз за месяц Фото:

Федеральная антимонопольная служба вновь уличила «Альфа-Банк» в нарушении закона о рекламе. Это произошло уже третий раз за месяц.

«За последний месяц ФАС России возбудила в отношении АО „Альфа-Банк“ уже третье дело по признакам нарушения рекламного законодательства», — отмечает антимонопольное ведомство в своем telegram-канале. Если нарушения будут доказаны, Альфа-Банк попадет под штрафы.

Отмечается, что банк специально завлекает в своей рекламе потребителей возможностью оформить кешбэк в 100%. Однако о возможности того, как его оформить, банк сообщает в трудно удобоваримой форме. Кроме того, в своей оценке «лучшего банка» «Альфа-Банк» ссылается на тех, кто не может дать объективную оценку. Все это — случаи нарушения критериев по рекламе.

Впервые «Альфа-Банк» попал по наблюдение ФАС в начале ноября. Уже тогда его уличали в нарушении подачи рекламы для пользователей банка.

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Федеральная антимонопольная служба вновь уличила «Альфа-Банк» в нарушении закона о рекламе. Это произошло уже третий раз за месяц. «За последний месяц ФАС России возбудила в отношении АО „Альфа-Банк“ уже третье дело по признакам нарушения рекламного законодательства», — отмечает антимонопольное ведомство в своем telegram-канале. Если нарушения будут доказаны, Альфа-Банк попадет под штрафы. Отмечается, что банк специально завлекает в своей рекламе потребителей возможностью оформить кешбэк в 100%. Однако о возможности того, как его оформить, банк сообщает в трудно удобоваримой форме. Кроме того, в своей оценке «лучшего банка» «Альфа-Банк» ссылается на тех, кто не может дать объективную оценку. Все это — случаи нарушения критериев по рекламе. Впервые «Альфа-Банк» попал по наблюдение ФАС в начале ноября. Уже тогда его уличали в нарушении подачи рекламы для пользователей банка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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