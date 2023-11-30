Психолог из ХМАО назвал главную опасность новогодних праздников

Жителям Югры грозят ментальные проблемы, вызванные предновогодними дедлайнами

01 декабря 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Для борьбы с эмоциональными качелями, психолог посоветовал снизить уровень напряжения перед праздниками Фото: Анна Майорова © URA.RU Перед новогодними праздниками жителям ХМАО грозит повышенная тревожность, а после — обострение ментальных недугов. Психолог из Нижневартовска Олег Долгицкий рассказал агентству URA.RU о проверенных и нетривиальных способах борьбы с эмоциональными качелями. «До Нового года люди активно держатся, закрывают долги, проекты, заканчивают дела. В этот период рекомендуется уменьшать рабочую нагрузку. Это возможно, если работа будет выполняться заранее, задолго до наступления дедлайнов. А в Новый год начинают бурно отдыхать и злоупотреблять алкоголем. Тогда и начинается пик психических обострений», — пояснил эксперт. Помимо всего прочего, на жителей Севера негативно влияют холод и дефицит солнечного света. Это основная причина нарушения сна, аппетита и настроения югорчан. Из-за предновогодней суеты, у взрослых, как правило, повышается уровень тревожности, так как важно закончить все дела в срок. Не смотря на это, по словам Долгицкого, необходимо принимать меры для снижения напряжения, как психологического, так и физического, чтобы не получить серьезный откат после праздников. «Обычно это делают с помощью жирной еды и алкоголя, потому что это быстро и легко, хоть и вредно для здоровья. Более сложный и эффективный способ — это массажи, йога и атлетика. Они позволяют избавляться от триггерных точек в мышцах и снижают общий уровень напряжения нервной системы», — рассказал журналисту агентства психолог. По его словам, положительное влияние на эмоциональный фон человека оказывает также общение с членами семьи и домашними животными. Кроме того, избавиться от тревоги помогают продукты пчеловодства: перга, пчелиная обножка и мед. Также психолог посоветовал добавить в рацион больше растительной пищи и отметил пользу конопляного масла с CBD в борьбе с тревожными расстройствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед новогодними праздниками жителям ХМАО грозит повышенная тревожность, а после — обострение ментальных недугов. Психолог из Нижневартовска Олег Долгицкий рассказал агентству URA.RU о проверенных и нетривиальных способах борьбы с эмоциональными качелями. «До Нового года люди активно держатся, закрывают долги, проекты, заканчивают дела. В этот период рекомендуется уменьшать рабочую нагрузку. Это возможно, если работа будет выполняться заранее, задолго до наступления дедлайнов. А в Новый год начинают бурно отдыхать и злоупотреблять алкоголем. Тогда и начинается пик психических обострений», — пояснил эксперт. Помимо всего прочего, на жителей Севера негативно влияют холод и дефицит солнечного света. Это основная причина нарушения сна, аппетита и настроения югорчан. Из-за предновогодней суеты, у взрослых, как правило, повышается уровень тревожности, так как важно закончить все дела в срок. Не смотря на это, по словам Долгицкого, необходимо принимать меры для снижения напряжения, как психологического, так и физического, чтобы не получить серьезный откат после праздников. «Обычно это делают с помощью жирной еды и алкоголя, потому что это быстро и легко, хоть и вредно для здоровья. Более сложный и эффективный способ — это массажи, йога и атлетика. Они позволяют избавляться от триггерных точек в мышцах и снижают общий уровень напряжения нервной системы», — рассказал журналисту агентства психолог. По его словам, положительное влияние на эмоциональный фон человека оказывает также общение с членами семьи и домашними животными. Кроме того, избавиться от тревоги помогают продукты пчеловодства: перга, пчелиная обножка и мед. Также психолог посоветовал добавить в рацион больше растительной пищи и отметил пользу конопляного масла с CBD в борьбе с тревожными расстройствами.