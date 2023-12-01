Китайские марки автомобилей захватывают рынок в Свердловской области

Авто.ру: в Свердловской области доля китайских автомобилей составляет 47,2%
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
На рынке в Свердловской области почти половину занимают китайские машины Фото:

В сегменте новых автомобилей в Свердловской области китайские марки занимают 47,2% рынка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Вадим Маньков — руководитель сектора регионального развития Восток «Авто.ру».

«В Свердловской области доля китайских автомобилей составляет 47,2% — это 9 954 автомобилей. В прошлом году доля составляла 12,8% (1783 шт.)», — рассказал Маньков.

Он отметил, что на вторичном рынке доля китайских автомобилей составляет всего 2,4% (3121). Но уже через два-три года ситуация сильно изменится и процент увеличится, потому что китайские машины только входят в оборот. Ранее URA.RU сообщало, что в регионах Урала в полтора раза взлетели цены на электрокары.

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В сегменте новых автомобилей в Свердловской области китайские марки занимают 47,2% рынка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Вадим Маньков — руководитель сектора регионального развития Восток «Авто.ру». «В Свердловской области доля китайских автомобилей составляет 47,2% — это 9 954 автомобилей. В прошлом году доля составляла 12,8% (1783 шт.)», — рассказал Маньков. Он отметил, что на вторичном рынке доля китайских автомобилей составляет всего 2,4% (3121). Но уже через два-три года ситуация сильно изменится и процент увеличится, потому что китайские машины только входят в оборот. Ранее URA.RU сообщало, что в регионах Урала в полтора раза взлетели цены на электрокары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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