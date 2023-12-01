Китайские марки автомобилей захватывают рынок в Свердловской области

Авто.ру: в Свердловской области доля китайских автомобилей составляет 47,2%

01 декабря 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

На рынке в Свердловской области почти половину занимают китайские машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сегменте новых автомобилей в Свердловской области китайские марки занимают 47,2% рынка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Вадим Маньков — руководитель сектора регионального развития Восток «Авто.ру». «В Свердловской области доля китайских автомобилей составляет 47,2% — это 9 954 автомобилей. В прошлом году доля составляла 12,8% (1783 шт.)», — рассказал Маньков.



Он отметил, что на вторичном рынке доля китайских автомобилей составляет всего 2,4% (3121). Но уже через два-три года ситуация сильно изменится и процент увеличится, потому что китайские машины только входят в оборот. Ранее URA.RU сообщало, что в регионах Урала в полтора раза взлетели цены на электрокары.

В сегменте новых автомобилей в Свердловской области китайские марки занимают 47,2% рынка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Вадим Маньков — руководитель сектора регионального развития Восток «Авто.ру». «В Свердловской области доля китайских автомобилей составляет 47,2% — это 9 954 автомобилей. В прошлом году доля составляла 12,8% (1783 шт.)», — рассказал Маньков. Он отметил, что на вторичном рынке доля китайских автомобилей составляет всего 2,4% (3121). Но уже через два-три года ситуация сильно изменится и процент увеличится, потому что китайские машины только входят в оборот. Ранее URA.RU сообщало, что в регионах Урала в полтора раза взлетели цены на электрокары.