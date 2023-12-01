Закон о добровольцах в Росгвардии забуксовал, несмотря на поддержку в народе

01 декабря 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

При принятии законопроекта Росгвардия сможет набирать добровольцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Законопроект о создании добровольческих формирований в Росгвардии, который приняли в первом чтении в Госдуме, не проходит на дальнейшее обсуждение, обратил внимание корреспондент URA.RU. По данным думской базы законопроектов, дата второго чтения проекта пока что так и не определена. В заключении комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, опубликованном в базе законопроектов 10 ноября, говорится, что замечаний правового характера к законопроекту не имеется, при этом замечания «юридико-технического и замечания лингвистического характера переданы в Комитет в рабочем порядке». «Дата [рассмотрения] не определена», — сообщается на сайте. Законопроект должен наделить Росгвардию возможностью полноценно вести набор добровольцев и создавать для них отдельных подразделений внутри структуры. По их словам, данные формирования юридически ничем не будут отличаться от аналогичных, которые находятся под контролем МО РФ. Одним из инициаторов соответствующего законопроекта выступал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, росгвардейцы ведут боевые действия, охраняют государственную границу, борются с терроризмом и не только. «Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части», — утверждал Хинштейн. После того, как инициатива получила огласку, появилось мнение, что закон будет выпущен под бывших участников частных военных компаний. Однако Хинштейн опроверг эти слухи, а его сообщение об этом законопроекте было поддержано тысячами пользователями Telegram. Депутат (на данный момент бывший) от ЛДПР Василий Власов отмечал, что этот закон является долгожданным. По его словам, многие добровольцы отдавали долг Родине в составе частных военных компаний. Сейчас они, вероятно, готовы вернуться на фронт, если бы юридический вопрос с добровольцами был бы решен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Законопроект о создании добровольческих формирований в Росгвардии, который приняли в первом чтении в Госдуме, не проходит на дальнейшее обсуждение, обратил внимание корреспондент URA.RU. По данным думской базы законопроектов, дата второго чтения проекта пока что так и не определена. В заключении комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, опубликованном в базе законопроектов 10 ноября, говорится, что замечаний правового характера к законопроекту не имеется, при этом замечания «юридико-технического и замечания лингвистического характера переданы в Комитет в рабочем порядке». «Дата [рассмотрения] не определена», — сообщается на сайте. Законопроект должен наделить Росгвардию возможностью полноценно вести набор добровольцев и создавать для них отдельных подразделений внутри структуры. По их словам, данные формирования юридически ничем не будут отличаться от аналогичных, которые находятся под контролем МО РФ. Одним из инициаторов соответствующего законопроекта выступал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, росгвардейцы ведут боевые действия, охраняют государственную границу, борются с терроризмом и не только. «Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части», — утверждал Хинштейн. После того, как инициатива получила огласку, появилось мнение, что закон будет выпущен под бывших участников частных военных компаний. Однако Хинштейн опроверг эти слухи, а его сообщение об этом законопроекте было поддержано тысячами пользователями Telegram. Депутат (на данный момент бывший) от ЛДПР Василий Власов отмечал, что этот закон является долгожданным. По его словам, многие добровольцы отдавали долг Родине в составе частных военных компаний. Сейчас они, вероятно, готовы вернуться на фронт, если бы юридический вопрос с добровольцами был бы решен.