В аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб человек
На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. В результате один человек погиб.
«На 153 км трассы Екатеринбург — Тюмень в сторону Екатеринбурга движение транспорта было временно ограничено из-за аварии. Предварительно, произошло столкновение трех автомобилей, один из которых грузовой. Один из участников ДТП погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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