На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла массовая авария. Фото

02 декабря 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

В аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб человек Фото: Анна Майорова © URA.RU На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. В результате один человек погиб. «На 153 км трассы Екатеринбург — Тюмень в сторону Екатеринбурга движение транспорта было временно ограничено из-за аварии. Предварительно, произошло столкновение трех автомобилей, один из которых грузовой. Один из участников ДТП погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, telegram-канал, https://t.me/gibdd_66/4429

На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. В результате один человек погиб. «На 153 км трассы Екатеринбург — Тюмень в сторону Екатеринбурга движение транспорта было временно ограничено из-за аварии. Предварительно, произошло столкновение трех автомобилей, один из которых грузовой. Один из участников ДТП погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства произошедшего выясняются.