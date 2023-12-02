На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла массовая авария. Фото

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В аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб человек Фото:

На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. В результате один человек погиб.

«На 153 км трассы Екатеринбург — Тюмень в сторону Екатеринбурга движение транспорта было временно ограничено из-за аварии. Предварительно, произошло столкновение трех автомобилей, один из которых грузовой. Один из участников ДТП погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото:

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На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. В результате один человек погиб. «На 153 км трассы Екатеринбург — Тюмень в сторону Екатеринбурга движение транспорта было временно ограничено из-за аварии. Предварительно, произошло столкновение трех автомобилей, один из которых грузовой. Один из участников ДТП погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства произошедшего выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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