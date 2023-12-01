Злоумышленники взломали личный кабинет челябинки на «Госуслугах»

02 декабря 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Полиция ищет мошенников, которые взломали кабинет женщины на портале «Госуслуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Верхнеуральска Челябинской области стала жертвой мошенников, которые взломали ее личный кабинет на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Полицейские ОМВД России по Верхнеуральскому району устанавливают личности мошенников, взломавших личный кабинет местной жительницы на „Госуслугах“. <…> Мошенники запросили сведения о личности, справку 2-НДФЛ и сведения с пенсионного фонда», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Со слов потерпевшей, звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка. На женщину якобы без ее ведома оформили кредит. И ей, чтобы обезопасить себя, нужно продиктовать пришедший на телефон код.

Жительница Верхнеуральска Челябинской области стала жертвой мошенников, которые взломали ее личный кабинет на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Полицейские ОМВД России по Верхнеуральскому району устанавливают личности мошенников, взломавших личный кабинет местной жительницы на „Госуслугах“. <…> Мошенники запросили сведения о личности, справку 2-НДФЛ и сведения с пенсионного фонда», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Со слов потерпевшей, звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка. На женщину якобы без ее ведома оформили кредит. И ей, чтобы обезопасить себя, нужно продиктовать пришедший на телефон код.