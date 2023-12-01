01 декабря 2023

Злоумышленники взломали личный кабинет челябинки на «Госуслугах»

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Полиция ищет мошенников, которые взломали кабинет женщины на портале «Госуслуги» Фото:

Жительница Верхнеуральска Челябинской области стала жертвой мошенников, которые взломали ее личный кабинет на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Полицейские ОМВД России по Верхнеуральскому району устанавливают личности мошенников, взломавших личный кабинет местной жительницы на „Госуслугах“. <…> Мошенники запросили сведения о личности, справку 2-НДФЛ и сведения с пенсионного фонда», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Со слов потерпевшей, звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка. На женщину якобы без ее ведома оформили кредит. И ей, чтобы обезопасить себя, нужно продиктовать пришедший на телефон код.

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Жительница Верхнеуральска Челябинской области стала жертвой мошенников, которые взломали ее личный кабинет на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Полицейские ОМВД России по Верхнеуральскому району устанавливают личности мошенников, взломавших личный кабинет местной жительницы на „Госуслугах“. <…> Мошенники запросили сведения о личности, справку 2-НДФЛ и сведения с пенсионного фонда», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Со слов потерпевшей, звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка. На женщину якобы без ее ведома оформили кредит. И ей, чтобы обезопасить себя, нужно продиктовать пришедший на телефон код.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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