Злоумышленники взломали личный кабинет челябинки на «Госуслугах»

Жительница Верхнеуральска Челябинской области стала жертвой мошенников, которые взломали ее личный кабинет на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Полицейские ОМВД России по Верхнеуральскому району устанавливают личности мошенников, взломавших личный кабинет местной жительницы на „Госуслугах“. <…> Мошенники запросили сведения о личности, справку 2-НДФЛ и сведения с пенсионного фонда», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Со слов потерпевшей, звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка. На женщину якобы без ее ведома оформили кредит. И ей, чтобы обезопасить себя, нужно продиктовать пришедший на телефон код.
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