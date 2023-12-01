01 декабря 2023

Екатеринбуржец на автомобиле Lada протаранил иномарку и скрылся с места ДТП. Видео

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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, машины, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс, автомобили
Силовики ищут водителя, устроившего ДТП в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге 1 декабря водитель автомобиля Lada врезался в иномарку, а затем покинул место ДТП. Сотрудники полиции организовали поиски беглеца, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Водитель автомобиля Lada не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем Shkoda. После ДТП водитель Lada покинул место происшествия, сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия по установлению его личности», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки.

Автоинспекторы начали проверку по факту ДТП. Госавтоинспекция рекомендует водителю отечественного автомобиля самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний.

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В Екатеринбурге 1 декабря водитель автомобиля Lada врезался в иномарку, а затем покинул место ДТП. Сотрудники полиции организовали поиски беглеца, рассказали в пресс-службе ведомства. «Водитель автомобиля Lada не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем Shkoda. После ДТП водитель Lada покинул место происшествия, сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия по установлению его личности», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки. Автоинспекторы начали проверку по факту ДТП. Госавтоинспекция рекомендует водителю отечественного автомобиля самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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