В Екатеринбурге 1 декабря водитель автомобиля Lada врезался в иномарку, а затем покинул место ДТП. Сотрудники полиции организовали поиски беглеца, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Водитель автомобиля Lada не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем Shkoda. После ДТП водитель Lada покинул место происшествия, сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия по установлению его личности», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки.
Автоинспекторы начали проверку по факту ДТП. Госавтоинспекция рекомендует водителю отечественного автомобиля самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.