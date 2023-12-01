На трассе Тюмень — Омск ограничат движение из-за монтажных работ

02 декабря 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Движение на тюменской трассе будет ограничено 2 декабря с 23.30 до 00.00 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На 71-м километре трассы Тюмень — Омск с 23.30 до 00.00 будет ограничено движение из-за проведения монтажных работ. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Внимание! Сегодня [2 декабря] с 23.30 до 00.00 часов будет ограничено движение транспорта на 71-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе. Такая мера нужна из-за проведения монтажных работ по установке элементов опорных конструкций для автоматизированной системы управления дорожным движением», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограничение скорости движения до 90 км/ч из-за непогоды. Об этом 2 декабря сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

На 71-м километре трассы Тюмень — Омск с 23.30 до 00.00 будет ограничено движение из-за проведения монтажных работ. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Внимание! Сегодня [2 декабря] с 23.30 до 00.00 часов будет ограничено движение транспорта на 71-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе. Такая мера нужна из-за проведения монтажных работ по установке элементов опорных конструкций для автоматизированной системы управления дорожным движением», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограничение скорости движения до 90 км/ч из-за непогоды. Об этом 2 декабря сообщил информационный центр правительства Тюменской области.