01 декабря 2023

На трассе Тюмень — Омск ограничат движение из-за монтажных работ

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Движение на тюменской трассе будет ограничено 2 декабря с 23.30 до 00.00 Фото:

На 71-м километре трассы Тюмень — Омск с 23.30 до 00.00 будет ограничено движение из-за проведения монтажных работ. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«Внимание! Сегодня [2 декабря] с 23.30 до 00.00 часов будет ограничено движение транспорта на 71-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе. Такая мера нужна из-за проведения монтажных работ по установке элементов опорных конструкций для автоматизированной системы управления дорожным движением», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограничение скорости движения до 90 км/ч из-за непогоды. Об этом 2 декабря сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

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На 71-м километре трассы Тюмень — Омск с 23.30 до 00.00 будет ограничено движение из-за проведения монтажных работ. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Внимание! Сегодня [2 декабря] с 23.30 до 00.00 часов будет ограничено движение транспорта на 71-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе. Такая мера нужна из-за проведения монтажных работ по установке элементов опорных конструкций для автоматизированной системы управления дорожным движением», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограничение скорости движения до 90 км/ч из-за непогоды. Об этом 2 декабря сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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