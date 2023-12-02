На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили скорость движения из-за непогоды

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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, машина, шоссе, автомобиль, авто, трасса, дорога
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили скорость движения до 90 км/ч Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограничение скорости движения до 90 км/ч из-за непогоды. Об этом 2 декабря сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«До 90 км/ч ограничена скорость движения с 13 по 118 километр федеральной автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Мера введена со 2 декабря и сохранится до наступления благоприятных погодно-климатических условий», — передает слова «Уралуправтодора» инфоцентр в telegram-канале.

Пресс-служба «Уралуправтодора» уже сообщала ранее, что на этой трассе 2 декабря ограничат скорость. Такая мера принята для безопасности дорожного движения и профилактики ДТП на территории Тюменской области.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограничение скорости движения до 90 км/ч из-за непогоды. Об этом 2 декабря сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «До 90 км/ч ограничена скорость движения с 13 по 118 километр федеральной автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Мера введена со 2 декабря и сохранится до наступления благоприятных погодно-климатических условий», — передает слова «Уралуправтодора» инфоцентр в telegram-канале. Пресс-служба «Уралуправтодора» уже сообщала ранее, что на этой трассе 2 декабря ограничат скорость. Такая мера принята для безопасности дорожного движения и профилактики ДТП на территории Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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