На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили скорость движения из-за непогоды

02 декабря 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили скорость движения до 90 км/ч Фото: Денис Моргунов © URA.RU На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограничение скорости движения до 90 км/ч из-за непогоды. Об этом 2 декабря сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «До 90 км/ч ограничена скорость движения с 13 по 118 километр федеральной автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Мера введена со 2 декабря и сохранится до наступления благоприятных погодно-климатических условий», — передает слова «Уралуправтодора» инфоцентр в telegram-канале. Пресс-служба «Уралуправтодора» уже сообщала ранее, что на этой трассе 2 декабря ограничат скорость. Такая мера принята для безопасности дорожного движения и профилактики ДТП на территории Тюменской области.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограничение скорости движения до 90 км/ч из-за непогоды. Об этом 2 декабря сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «До 90 км/ч ограничена скорость движения с 13 по 118 километр федеральной автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Мера введена со 2 декабря и сохранится до наступления благоприятных погодно-климатических условий», — передает слова «Уралуправтодора» инфоцентр в telegram-канале. Пресс-служба «Уралуправтодора» уже сообщала ранее, что на этой трассе 2 декабря ограничат скорость. Такая мера принята для безопасности дорожного движения и профилактики ДТП на территории Тюменской области.