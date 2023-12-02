Самолет А321 готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Самолет совершит экстренную посадку из-за проблем с левым двигателем
Самолет А321, вылетающий рейсом Санкт-Петербург — Москва, готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщают экстренные службы.
«Самолет А321 <…> готовится совершить посадку в Шереметьево», — передают экстренные службы, сообщает РИА Новости. Предположительная причина — отказ левого двигателя.
Обновлено 15:28: самолет успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
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