Самолет А321 готовится к экстренной посадке в Шереметьево

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе
Самолет совершит экстренную посадку из-за проблем с левым двигателем Фото:

Самолет А321, вылетающий рейсом Санкт-Петербург — Москва, готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщают экстренные службы.

«Самолет А321 <…> готовится совершить посадку в Шереметьево», — передают экстренные службы, сообщает РИА Новости. Предположительная причина — отказ левого двигателя.

Обновлено 15:28: самолет успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

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Самолет А321, вылетающий рейсом Санкт-Петербург — Москва, готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщают экстренные службы. «Самолет А321 <…> готовится совершить посадку в Шереметьево», — передают экстренные службы, сообщает РИА Новости. Предположительная причина — отказ левого двигателя. Обновлено 15:28: самолет успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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