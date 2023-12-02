Авиакомпания S7 отменяет полеты

Авиакомпания S7 сокращает рейсы в связи с оптимизацией расписания

02 декабря 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Авиакомпания S7 изменяет расписание и отменяет полеты Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российская авиакомпания S7 сокращает рейсы в связи с сезонным изменением расписания. Об сообщили в пресс-службе компании. «S7 Airlines приняла решение о сокращении полетной программы по ряду направлений и отмене рейсов в связи с сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания. Авиакомпания в течение года пересматривает расписание и корректирует его при необходимости», — отметили в пресс-службе, сообщает ТАСС. При этом всем пассажирам предлагают оформить полный возврат билетов или перебронировать места на другие доступные даты. Также есть возможность пассажирам поменять билет на рейс от другой авиакомпании. Пассажирам нужно для этого обращаться в контакт-центр.

Российская авиакомпания S7 сокращает рейсы в связи с сезонным изменением расписания. Об сообщили в пресс-службе компании. «S7 Airlines приняла решение о сокращении полетной программы по ряду направлений и отмене рейсов в связи с сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания. Авиакомпания в течение года пересматривает расписание и корректирует его при необходимости», — отметили в пресс-службе, сообщает ТАСС. При этом всем пассажирам предлагают оформить полный возврат билетов или перебронировать места на другие доступные даты. Также есть возможность пассажирам поменять билет на рейс от другой авиакомпании. Пассажирам нужно для этого обращаться в контакт-центр.