Сергей Жуков открыл свой бар в Екатеринбурге со второй попытки. Фото

02 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Жуков лично приехал на открытие бара на Урал Фото: Илья Московец © URA.RU Певец Сергей Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге. Произошло это лишь со второй попытки — ранее артист пытался открыть заведение в 2016 году, но сделать это не удалось из-за проблем с партнерами по бизнесу. На презентации нового пространства побывал корреспондент URA.RU. Как рассказал Жуков, семь лет назад команда уже стояла на последнем этапе открытия бара в Екатеринбурге. Зайти на Урал хотели сразу же после первого заведения, которое запустили в Санкт-Петербурге. Как уточнил артист, в уральской столице множество активных фанатов, потому сетка решила зайти и сюда, но планы были нарушены. «В свое время мы связались не с тем человеком. Мы уже провели пресс-конференцию и готовы были открываться, но, к сожалению, не получилось. Мы пытались найти достойное помещение, долго думали, а стоит ли заходить, ведь в Екатеринбурге огромное количество баров и заведений. Потребуется какое-то время, чтобы приучить людей и показать им наш уровень. Но то, что это произошло сейчас, я очень рад. Вы бы знали в каком гневе я был тогда, а Жуков в гневе… Ребята ни разу такого не видели», — пояснил музыкант. В итоге заведение запустили лишь в 2023 году. Посетителей будет ждать атмосфера 90-х: ковры, кассеты и плакаты на стенах, на полках — магнитофонные кассеты, Тамагочи и игры «Тетрис». Также в баре сделали акцент на музыкальной аппаратуре, чтобы проводить концерты — уже скоро здесь выступят музыканты Акула, Шура и западная группа Morandi. Также предполагается, что в «Руки Вверх! Бар» можно будет проводить корпоративы, отмечать дни рождения, посещать стендапы и прожарки, участвовать в установлении рекордов. Заведение расположилось на месте закрывшегося клуба «Синий жук», занимает более тысячи квадратных метров и разделено на тематические зоны: караоке, лаунж-зону, бар и танцпол. Последний имеет раздвижную стену. Меню бара включает в себя простые блюда: салаты «Мимоза», «Селедка под шубой», «Оливье», жареную картошку, а также можно будет попробовать авторские коктейли. Лидер группы «Руки Вверх!» пояснил, что открещиваться от своего детища он не станет. «Около 99% артистов, которые участвуют в создании каких-либо точек общепита, тупо дают им свое имя. Я знаю, что происходит в каждом баре нашей страны. Первым делом люди пишут мне, я сразу задаю вопросы директору», — объяснил Жуков. Как говорят авторы проекты, конкурировать им в Екатеринбурге не с кем: в городе множество заведений, где каждый найдет для себя что-то свое. «У нас лучшая сеть для взрослых людей, которых мы делаем счастливыми. Это огромная победа. Сделать молодежь счастливой легко — открыть бар и включить громкую музыку с диджеями, со взрослыми сложнее, потому что им уже этого мало: таким людям надо поговорить, на кого-то погнать, пожаловаться, поплакать», — рассказал певец. Официальное открытие с участием Сергея Жукова пройдет вечером 2 декабря. Гостей будут ждать торт со свечами, кавер-концерт с популярными песнями «Руки Вверх» и хитами из 90-х и 00-х, а также небольшое выступление самого музыканта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певец Сергей Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге. Произошло это лишь со второй попытки — ранее артист пытался открыть заведение в 2016 году, но сделать это не удалось из-за проблем с партнерами по бизнесу. На презентации нового пространства побывал корреспондент URA.RU. Как рассказал Жуков, семь лет назад команда уже стояла на последнем этапе открытия бара в Екатеринбурге. Зайти на Урал хотели сразу же после первого заведения, которое запустили в Санкт-Петербурге. Как уточнил артист, в уральской столице множество активных фанатов, потому сетка решила зайти и сюда, но планы были нарушены. «В свое время мы связались не с тем человеком. Мы уже провели пресс-конференцию и готовы были открываться, но, к сожалению, не получилось. Мы пытались найти достойное помещение, долго думали, а стоит ли заходить, ведь в Екатеринбурге огромное количество баров и заведений. Потребуется какое-то время, чтобы приучить людей и показать им наш уровень. Но то, что это произошло сейчас, я очень рад. Вы бы знали в каком гневе я был тогда, а Жуков в гневе… Ребята ни разу такого не видели», — пояснил музыкант. В итоге заведение запустили лишь в 2023 году. Посетителей будет ждать атмосфера 90-х: ковры, кассеты и плакаты на стенах, на полках — магнитофонные кассеты, Тамагочи и игры «Тетрис». Также в баре сделали акцент на музыкальной аппаратуре, чтобы проводить концерты — уже скоро здесь выступят музыканты Акула, Шура и западная группа Morandi. Также предполагается, что в «Руки Вверх! Бар» можно будет проводить корпоративы, отмечать дни рождения, посещать стендапы и прожарки, участвовать в установлении рекордов. Заведение расположилось на месте закрывшегося клуба «Синий жук», занимает более тысячи квадратных метров и разделено на тематические зоны: караоке, лаунж-зону, бар и танцпол. Последний имеет раздвижную стену. Меню бара включает в себя простые блюда: салаты «Мимоза», «Селедка под шубой», «Оливье», жареную картошку, а также можно будет попробовать авторские коктейли. Лидер группы «Руки Вверх!» пояснил, что открещиваться от своего детища он не станет. «Около 99% артистов, которые участвуют в создании каких-либо точек общепита, тупо дают им свое имя. Я знаю, что происходит в каждом баре нашей страны. Первым делом люди пишут мне, я сразу задаю вопросы директору», — объяснил Жуков. Как говорят авторы проекты, конкурировать им в Екатеринбурге не с кем: в городе множество заведений, где каждый найдет для себя что-то свое. «У нас лучшая сеть для взрослых людей, которых мы делаем счастливыми. Это огромная победа. Сделать молодежь счастливой легко — открыть бар и включить громкую музыку с диджеями, со взрослыми сложнее, потому что им уже этого мало: таким людям надо поговорить, на кого-то погнать, пожаловаться, поплакать», — рассказал певец. Официальное открытие с участием Сергея Жукова пройдет вечером 2 декабря. Гостей будут ждать торт со свечами, кавер-концерт с популярными песнями «Руки Вверх» и хитами из 90-х и 00-х, а также небольшое выступление самого музыканта.