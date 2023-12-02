Умер герой СССР, известный как «Батяня-комбат»

Союз десантников России: на 69 году жизни из жизни ушел Герой СССР Солуянов
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, прощание, похороны, искуственные цветы
На 69 году жизни умер Герой СССР, генерал Александр Солуянов Фото:

Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщил член центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев. Генерал известен как человек, которому российская группа «Любэ» посвятила песню «Батяня-комбат» и даже хотела снять с ним клип.

«Да, умер», — сказал Валерий Юрьев в разговоре с ТАСС. Солуянов считается героем Афганской войны. Он лично участвовал в более, чем 70 военных операциях. Группа «Любэ» посвятила ему песню «Батяня-комбат». Авторы песни поэт Александр Шаганов и композитор Игорь Матвиенко написали ее в начале девяностых, и песня вошла в одноименный альбом группы «Любэ», вышедший в 1996 году. К песне хотели снять клип и главную роль комбата планировали предложить Александру Солуянову, командовавшему парашютно-десантным батальоном. Но до монтажа дело не дошло.

Сами сослуживцы отмечали, что Александр Солуянов всегда старался действовать так, чтобы избежать потерь. Он всегда шел впереди своих солдат, ведя их в бой. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 23 ноября 1984 года за мужество и героизм.

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Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщил член центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев. Генерал известен как человек, которому российская группа «Любэ» посвятила песню «Батяня-комбат» и даже хотела снять с ним клип. «Да, умер», — сказал Валерий Юрьев в разговоре с ТАСС. Солуянов считается героем Афганской войны. Он лично участвовал в более, чем 70 военных операциях. Группа «Любэ» посвятила ему песню «Батяня-комбат». Авторы песни поэт Александр Шаганов и композитор Игорь Матвиенко написали ее в начале девяностых, и песня вошла в одноименный альбом группы «Любэ», вышедший в 1996 году. К песне хотели снять клип и главную роль комбата планировали предложить Александру Солуянову, командовавшему парашютно-десантным батальоном. Но до монтажа дело не дошло. Сами сослуживцы отмечали, что Александр Солуянов всегда старался действовать так, чтобы избежать потерь. Он всегда шел впереди своих солдат, ведя их в бой. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 23 ноября 1984 года за мужество и героизм.
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