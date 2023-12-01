На трассе М-5 в Челябинской области сняты все ограничения на передвижение автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
«Все ограничения движения сняты! На дорогах устраняются последствия снегопада», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Движение по автодороге М5 Урал восстановлено.
Ограничение движения транспорта в Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» водили повторно ночью 2 декабря. Закрыта была дорога от Миасса до границы с Республикой Башкортостан. Вводилось ограничение в связи с сильными снегопадами в Челябинской области 2 и 3 декабря.
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