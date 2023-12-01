01 декабря 2023

В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение

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Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Упрдор Южный Урал. Челябинск, автотрасса, трасса, фура, грузовик, м5, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, екатеринбург-челябинск
Движение по трассе закрыли до 3 декабря Фото:

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 2 декабря снова ввели ограничение движения транспорта от Миасса до границы с Республикой Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«С 14 часов 30 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 „Урал“ от Миасса до границы с Башкирией. Ориентировочное время окончания ограничения движения 03 декабря 2023 года 00 часов 00 минут по местному времени», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий и распространяется на пассажирские автобусы, такси, грузовые транспортные средства.

Из-за плохой погоды 2 декабря в Башкирии также закрыли движение транспорта по дороге в Магнитогорск. Ограничение введено на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск до 21.00.

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В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 2 декабря снова ввели ограничение движения транспорта от Миасса до границы с Республикой Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «С 14 часов 30 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 „Урал“ от Миасса до границы с Башкирией. Ориентировочное время окончания ограничения движения 03 декабря 2023 года 00 часов 00 минут по местному времени», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий и распространяется на пассажирские автобусы, такси, грузовые транспортные средства. Из-за плохой погоды 2 декабря в Башкирии также закрыли движение транспорта по дороге в Магнитогорск. Ограничение введено на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск до 21.00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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