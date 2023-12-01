В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение

02 декабря 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Движение по трассе закрыли до 3 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 2 декабря снова ввели ограничение движения транспорта от Миасса до границы с Республикой Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «С 14 часов 30 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 „Урал“ от Миасса до границы с Башкирией. Ориентировочное время окончания ограничения движения 03 декабря 2023 года 00 часов 00 минут по местному времени», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий и распространяется на пассажирские автобусы, такси, грузовые транспортные средства. Из-за плохой погоды 2 декабря в Башкирии также закрыли движение транспорта по дороге в Магнитогорск. Ограничение введено на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск до 21.00.

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 2 декабря снова ввели ограничение движения транспорта от Миасса до границы с Республикой Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «С 14 часов 30 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 „Урал“ от Миасса до границы с Башкирией. Ориентировочное время окончания ограничения движения 03 декабря 2023 года 00 часов 00 минут по местному времени», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий и распространяется на пассажирские автобусы, такси, грузовые транспортные средства. Из-за плохой погоды 2 декабря в Башкирии также закрыли движение транспорта по дороге в Магнитогорск. Ограничение введено на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск до 21.00.