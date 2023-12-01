01 декабря 2023

Снежная буря накроет Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Метель. Салехард
Синоптики ожидают сильные снегопады Фото:

Сильные снегопады с переохлажденными дождями ожидаются в Челябинской области 2 и 3 декабря. Штормовое предупреждение распространил челябинский гидрометцентр.

«Днем 2 декабря и ночью 3 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается очень сильный снег, на юге с переохлажденным дождем, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода, гололедица) местами метели, снежные заносы», — указано на сайте челябинского ЦГМС. Ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Дневные температуры будут колебаться от +1 до -10 градусов. Ночные температуры будут в пределах от -7 до -12 градусов. 2 декабря ветер юго-западный с переходом на восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. В воскресенье ветер уже перемениться на восточный с переходом на северо-западный, западный 4-9 м/с, порывы до 16 м/с.

Специалисты Упрдор «Южный Урал» также рекомендовали челябинским автомобилистам не выезжать на федеральные дороги в выходные 2 и 3 декабря без острой необходимости. По их словам в регионе ожидаются сильнейшие метели и гололед.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сильные снегопады с переохлажденными дождями ожидаются в Челябинской области 2 и 3 декабря. Штормовое предупреждение распространил челябинский гидрометцентр. «Днем 2 декабря и ночью 3 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается очень сильный снег, на юге с переохлажденным дождем, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода, гололедица) местами метели, снежные заносы», — указано на сайте челябинского ЦГМС. Ожидается усиление ветра до 20 м/с. Дневные температуры будут колебаться от +1 до -10 градусов. Ночные температуры будут в пределах от -7 до -12 градусов. 2 декабря ветер юго-западный с переходом на восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. В воскресенье ветер уже перемениться на восточный с переходом на северо-западный, западный 4-9 м/с, порывы до 16 м/с. Специалисты Упрдор «Южный Урал» также рекомендовали челябинским автомобилистам не выезжать на федеральные дороги в выходные 2 и 3 декабря без острой необходимости. По их словам в регионе ожидаются сильнейшие метели и гололед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...