В Госдуме предложили ввести налог на бездетность в России

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Повседневная жизнь. Москва, госдума, дума, герб, здание, государственная
Власть ищет способ повысить рождаемость в стране Фото:

В Госдуме РФ предложили ввести налог на бездетность в России. Это предложение высказал депутат и член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Ввести налог на бездетность, как в Советском союзе — было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе, через материнский капитал. Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог», — сообщил Федоров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В Госдуме не все разделяют идею внедрить налог на бездетность. Часть депутатов считает, что это может привести к ряду негативных последствий. В партии «Новые Люди» заявили, что наказывать рублем тех, кто и так в силу бедности боится заводить детей, больше похоже на издевательство, чем на стимулирование рождаемости.

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В Госдуме РФ предложили ввести налог на бездетность в России. Это предложение высказал депутат и член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров. «Ввести налог на бездетность, как в Советском союзе — было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе, через материнский капитал. Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог», — сообщил Федоров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». В Госдуме не все разделяют идею внедрить налог на бездетность. Часть депутатов считает, что это может привести к ряду негативных последствий. В партии «Новые Люди» заявили, что наказывать рублем тех, кто и так в силу бедности боится заводить детей, больше похоже на издевательство, чем на стимулирование рождаемости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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