В партии «Новые люди» назвали самый бесполезный способ повысить рождаемость

22 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Государство невыгодно наказывать налогом тех, кто из-за бедности не рожает детей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Введение налога на бездетность является самым странным способом повысить рождаемость и может привести к ряду негативных последствий. Об этом URA.RU заявила руководитель Московского отделения партии «Новые Люди» Анна Трофименко. «Если можно придумать какую-нибудь максимально странную меру для повышения рождаемости, то налог на бездетность это именно она. Наказывать рублем тех, кто и так в силу бедности и неуверенности в завтрашнем дне боится заводить детей, это больше похоже на издевательство, чем на стимулирование рождаемости. Чтобы повысить рождаемость, есть проверенные методы. Например, материнский капитал — хорошая мера, которая доказала свою эффективность, льготная ипотека для молодых семей. Сейчас лучше развивать то, что уже работает, а не вытаскивать из прошлого идиотские инициативы», — высказалась Трофименко. По ее мнению, введение такого налога отрицательно скажется на материнском положении всех людей репродуктивного возраста, которые по какой-то причине не могут иметь детей. «Главная причина, по которой люди откладывают рождение ребенка, — материальное положение, прежде всего жилищный вопрос. Вторая причина — состояние здоровья. Введение этого налога никак не повлияет на эти причины. Стремление решать любую проблему новыми штрафами, налогами, запретами, это настоящая беда нашего общества. Порочность такого подхода в том, что сложностей у людей становится больше, а проблема в итоге не решается», — ответила руководитель московской партии. Введение налога на бездетность в России может иметь серьезные социальные и экономические последствия. Собеседница агентства назвала некоторые из них: Увеличение социального неравенства. Налог на бездетность может быть особенно непопулярным среди людей, которые по разным причинам не могут иметь детей (например, из-за бесплодия или личных выборов). Это может привести к увеличению социального неравенства и стигматизации таких людей.

Демографические проблемы. В России уже наблюдается снижение рождаемости и старение населения. Введение налога на бездетность может только усугубить эту проблему, поскольку он может отпугивать пары от рождения детей из-за финансовых обязательств.

Отток молодых специалистов. Молодые люди, особенно высококвалифицированные специалисты, могут решить эмигрировать в другие страны, где нет такого налога на бездетность. Это может привести к потере талантливых кадров и негативно сказаться на экономике страны.

Негативное влияние на репродуктивные права. Введение налога на бездетность может быть воспринято как нарушение репродуктивных прав женщин и пар, которые сознательно решают не иметь детей. Такой налог может стать препятствием для свободного выбора вопроса о рождении детей.

Увеличение коррупции. Введение такого налога может спровоцировать увеличение коррупции, поскольку люди могут пытаться обходить его путем подделки документов о наличии или отсутствии детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Введение налога на бездетность является самым странным способом повысить рождаемость и может привести к ряду негативных последствий. Об этом URA.RU заявила руководитель Московского отделения партии «Новые Люди» Анна Трофименко. «Если можно придумать какую-нибудь максимально странную меру для повышения рождаемости, то налог на бездетность это именно она. Наказывать рублем тех, кто и так в силу бедности и неуверенности в завтрашнем дне боится заводить детей, это больше похоже на издевательство, чем на стимулирование рождаемости. Чтобы повысить рождаемость, есть проверенные методы. Например, материнский капитал — хорошая мера, которая доказала свою эффективность, льготная ипотека для молодых семей. Сейчас лучше развивать то, что уже работает, а не вытаскивать из прошлого идиотские инициативы», — высказалась Трофименко. По ее мнению, введение такого налога отрицательно скажется на материнском положении всех людей репродуктивного возраста, которые по какой-то причине не могут иметь детей. «Главная причина, по которой люди откладывают рождение ребенка, — материальное положение, прежде всего жилищный вопрос. Вторая причина — состояние здоровья. Введение этого налога никак не повлияет на эти причины. Стремление решать любую проблему новыми штрафами, налогами, запретами, это настоящая беда нашего общества. Порочность такого подхода в том, что сложностей у людей становится больше, а проблема в итоге не решается», — ответила руководитель московской партии. Введение налога на бездетность в России может иметь серьезные социальные и экономические последствия. Собеседница агентства назвала некоторые из них: