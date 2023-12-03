В Иркутске на остановке убили школьника

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Повседневная жизнь. Москва, полицейские, мвд, патруль, ппс, полиция
После убийства подростка правоохранительные органы возбудили уголовное дело Фото:

Подросток в Иркутске убил школьника на остановке «Лисиха» после вопроса «Ты из какого района, чушпан?». Удар был нанесен ножом в горло, пишут российские СМИ.

«Егор с четырьмя одноклассниками ждал автобус на остановке. Вдруг к ребятам подошли около десяти неизвестных сверстников. По словам очевидцев, конфликт начали с классического вопроса: „С какого ты района, чушпан?“. В суматохе один из подростков достал нож и ударил Егора в шею», — передает telegram-канал Baza.

Полиция уже задержала подозреваемых. У одного из них нашли тот самый нож, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Дагестане школьницы стали избивать сверстниц. Драки они выкладывают в свои социальные сети. Напуганные дети обратились к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Та заявила, что обратится в Генпрокуратуру.

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Подросток в Иркутске убил школьника на остановке «Лисиха» после вопроса «Ты из какого района, чушпан?». Удар был нанесен ножом в горло, пишут российские СМИ. «Егор с четырьмя одноклассниками ждал автобус на остановке. Вдруг к ребятам подошли около десяти неизвестных сверстников. По словам очевидцев, конфликт начали с классического вопроса: „С какого ты района, чушпан?“. В суматохе один из подростков достал нож и ударил Егора в шею», — передает telegram-канал Baza. Полиция уже задержала подозреваемых. У одного из них нашли тот самый нож, возбуждено уголовное дело. Ранее в Дагестане школьницы стали избивать сверстниц. Драки они выкладывают в свои социальные сети. Напуганные дети обратились к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Та заявила, что обратится в Генпрокуратуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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