В Иркутске на остановке убили школьника

Подросток в Иркутске убил школьника на остановке «Лисиха» после вопроса «Ты из какого района, чушпан?». Удар был нанесен ножом в горло, пишут российские СМИ.
«Егор с четырьмя одноклассниками ждал автобус на остановке. Вдруг к ребятам подошли около десяти неизвестных сверстников. По словам очевидцев, конфликт начали с классического вопроса: „С какого ты района, чушпан?“. В суматохе один из подростков достал нож и ударил Егора в шею», — передает telegram-канал Baza.
Полиция уже задержала подозреваемых. У одного из них нашли тот самый нож, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Дагестане школьницы стали избивать сверстниц. Драки они выкладывают в свои социальные сети. Напуганные дети обратились к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Та заявила, что обратится в Генпрокуратуру.
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