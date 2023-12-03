В Дагестане девушки-подростки жестоко избивают сверстниц

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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Напуганные дети написали Екатерине Мизулиной, чтобы она разобралась в ситуации Фото:

Две несовершеннолетние девушки в Дагестане жестоко избили сверстницу. Их уже задержали, а глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщает, что подростки вдохновились популярным среди молодежи сериалом.

«Девушки (им 16 и 17 лет) били оппонентку на протяжении минуты и не остановились даже тогда, когда пострадавшая молила прекратить. Видео быстро разлетелось по школьным, а затем — и местным чатам», — передает telegram-канал Baza.

Девушек уже задержали, в отношении них, а также их родителей назначена проверка. В полиции девушки пояснили, что они не контролировали себя из-за злости. Они обвиняют в конфликте саму избитую: якобы она спровоцировала драку.

На видео отреагировала Мизулина. В своем telegram-канале она написала, что одна из нападавших девочек — каратистка. Она занимается тем, что вместе с подругой собирает толпы подростков, чтобы избивать людей. Мизулина пообещала отправить обращение по этой ситуации в Генпрокуратуру.

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Две несовершеннолетние девушки в Дагестане жестоко избили сверстницу. Их уже задержали, а глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщает, что подростки вдохновились популярным среди молодежи сериалом. «Девушки (им 16 и 17 лет) били оппонентку на протяжении минуты и не остановились даже тогда, когда пострадавшая молила прекратить. Видео быстро разлетелось по школьным, а затем — и местным чатам», — передает telegram-канал Baza. Девушек уже задержали, в отношении них, а также их родителей назначена проверка. В полиции девушки пояснили, что они не контролировали себя из-за злости. Они обвиняют в конфликте саму избитую: якобы она спровоцировала драку. На видео отреагировала Мизулина. В своем telegram-канале она написала, что одна из нападавших девочек — каратистка. Она занимается тем, что вместе с подругой собирает толпы подростков, чтобы избивать людей. Мизулина пообещала отправить обращение по этой ситуации в Генпрокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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