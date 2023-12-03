В Дагестане девушки-подростки жестоко избивают сверстниц

03 декабря 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Напуганные дети написали Екатерине Мизулиной, чтобы она разобралась в ситуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Две несовершеннолетние девушки в Дагестане жестоко избили сверстницу. Их уже задержали, а глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщает, что подростки вдохновились популярным среди молодежи сериалом. «Девушки (им 16 и 17 лет) били оппонентку на протяжении минуты и не остановились даже тогда, когда пострадавшая молила прекратить. Видео быстро разлетелось по школьным, а затем — и местным чатам», — передает telegram-канал Baza. Девушек уже задержали, в отношении них, а также их родителей назначена проверка. В полиции девушки пояснили, что они не контролировали себя из-за злости. Они обвиняют в конфликте саму избитую: якобы она спровоцировала драку. На видео отреагировала Мизулина. В своем telegram-канале она написала, что одна из нападавших девочек — каратистка. Она занимается тем, что вместе с подругой собирает толпы подростков, чтобы избивать людей. Мизулина пообещала отправить обращение по этой ситуации в Генпрокуратуру.

Две несовершеннолетние девушки в Дагестане жестоко избили сверстницу. Их уже задержали, а глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщает, что подростки вдохновились популярным среди молодежи сериалом. «Девушки (им 16 и 17 лет) били оппонентку на протяжении минуты и не остановились даже тогда, когда пострадавшая молила прекратить. Видео быстро разлетелось по школьным, а затем — и местным чатам», — передает telegram-канал Baza. Девушек уже задержали, в отношении них, а также их родителей назначена проверка. В полиции девушки пояснили, что они не контролировали себя из-за злости. Они обвиняют в конфликте саму избитую: якобы она спровоцировала драку. На видео отреагировала Мизулина. В своем telegram-канале она написала, что одна из нападавших девочек — каратистка. Она занимается тем, что вместе с подругой собирает толпы подростков, чтобы избивать людей. Мизулина пообещала отправить обращение по этой ситуации в Генпрокуратуру.