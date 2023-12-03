Арестович* предложил «Майдан» на Украине

03 декабря 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Майдан может решить все накопившиеся проблемы на Украине, заявил Алексей Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины Сумма противоречий, накопившихся на Украине за время украинского конфликта и до него, может быть разрешена только с помощью экстраординарных мер, среди которых «условный Майдан». Такое заявление сделал экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Сумма противоречий, которые накопились за время украинского конфликта и до нее, может разрешиться только экстраординарным путем. Таких вариантов может быть несколько, среди них условный Майдан», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он добавил, что другими возможными вариантами являются военный переворот, создание временного правительства национального согласия или проведение выборов. Арестович выразил опасение, что продолжающиеся проблемы власти могут привести к подрыву ее легитимности и вызвать сомнения в ее решениях и указах по вопросам, которые имеют особую важность. В условиях необходимости принятия непопулярных решений для обеспечения выживания страны, возникает вопрос о легитимности полномочий, которыми обладает власть для принятия таких решений. В данном контексте, в период военного времени возникает прямая угроза для государства и его граждан, заключил экс-советник. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что протесты, наподобие Майдана, на Украине не возникают самостоятельно, а планируются и организуются с определенной целью. Он отметил, что если американцы решат сменить президента Украины Владимира Зеленского путем Майдана, они его проведут. * Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сумма противоречий, накопившихся на Украине за время украинского конфликта и до него, может быть разрешена только с помощью экстраординарных мер, среди которых «условный Майдан». Такое заявление сделал экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Сумма противоречий, которые накопились за время украинского конфликта и до нее, может разрешиться только экстраординарным путем. Таких вариантов может быть несколько, среди них условный Майдан», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он добавил, что другими возможными вариантами являются военный переворот, создание временного правительства национального согласия или проведение выборов. Арестович выразил опасение, что продолжающиеся проблемы власти могут привести к подрыву ее легитимности и вызвать сомнения в ее решениях и указах по вопросам, которые имеют особую важность. В условиях необходимости принятия непопулярных решений для обеспечения выживания страны, возникает вопрос о легитимности полномочий, которыми обладает власть для принятия таких решений. В данном контексте, в период военного времени возникает прямая угроза для государства и его граждан, заключил экс-советник. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что протесты, наподобие Майдана, на Украине не возникают самостоятельно, а планируются и организуются с определенной целью. Он отметил, что если американцы решат сменить президента Украины Владимира Зеленского путем Майдана, они его проведут. * Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.