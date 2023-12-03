Арестович* предложил «Майдан» на Украине

Сумма противоречий, накопившихся на Украине за время украинского конфликта и до него, может быть разрешена только с помощью экстраординарных мер, среди которых «условный Майдан». Такое заявление сделал экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
«Сумма противоречий, которые накопились за время украинского конфликта и до нее, может разрешиться только экстраординарным путем. Таких вариантов может быть несколько, среди них условный Майдан», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он добавил, что другими возможными вариантами являются военный переворот, создание временного правительства национального согласия или проведение выборов.
Арестович выразил опасение, что продолжающиеся проблемы власти могут привести к подрыву ее легитимности и вызвать сомнения в ее решениях и указах по вопросам, которые имеют особую важность. В условиях необходимости принятия непопулярных решений для обеспечения выживания страны, возникает вопрос о легитимности полномочий, которыми обладает власть для принятия таких решений. В данном контексте, в период военного времени возникает прямая угроза для государства и его граждан, заключил экс-советник.
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что протесты, наподобие Майдана, на Украине не возникают самостоятельно, а планируются и организуются с определенной целью. Он отметил, что если американцы решат сменить президента Украины Владимира Зеленского путем Майдана, они его проведут.
* Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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