На Украине протесты подобные ситуации на Майдане возникнут не стихийно. Их могут организовать американцы, если захотят сместить президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
«„Майданы“ на Украине появляются не сами по себе, они подготавливаются и реализуются по определенному плану. Если американцам придет в голову мысль заменить Зеленского или еще кого-то путем Майдана, они его проведут», — передает РИА Новости слова Азарова.
По мнению Азарова, организацией протестов на Украине в 2004 и в 2013 годах занимались специалисты из США. Он добавил, что беспорядки или нелегитимное смещение с поста Зеленского могут начаться только под влиянием Вашингтона и американского посольства.
Евромайдан начался в Киеве 21 ноября 2013 года. Протесты произошли в ответ на решение властей приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и странами СНГ. Данная акция стала стартом для смены правительства в стране и притеснения жителей Донбасса.
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