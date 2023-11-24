На Украине раскрыли, когда возникнет новый Майдан в Киеве

Азаров: новый Майдан на Украине возникнет, если США захотят сместить Зеленского

25 ноября 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

США могут организовать в Киеве новый Майдан, заявил Николай Азаров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине протесты подобные ситуации на Майдане возникнут не стихийно. Их могут организовать американцы, если захотят сместить президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. «„Майданы“ на Украине появляются не сами по себе, они подготавливаются и реализуются по определенному плану. Если американцам придет в голову мысль заменить Зеленского или еще кого-то путем Майдана, они его проведут», — передает РИА Новости слова Азарова. По мнению Азарова, организацией протестов на Украине в 2004 и в 2013 годах занимались специалисты из США. Он добавил, что беспорядки или нелегитимное смещение с поста Зеленского могут начаться только под влиянием Вашингтона и американского посольства. Евромайдан начался в Киеве 21 ноября 2013 года. Протесты произошли в ответ на решение властей приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и странами СНГ. Данная акция стала стартом для смены правительства в стране и притеснения жителей Донбасса.

На Украине протесты подобные ситуации на Майдане возникнут не стихийно. Их могут организовать американцы, если захотят сместить президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. «„Майданы“ на Украине появляются не сами по себе, они подготавливаются и реализуются по определенному плану. Если американцам придет в голову мысль заменить Зеленского или еще кого-то путем Майдана, они его проведут», — передает РИА Новости слова Азарова. По мнению Азарова, организацией протестов на Украине в 2004 и в 2013 годах занимались специалисты из США. Он добавил, что беспорядки или нелегитимное смещение с поста Зеленского могут начаться только под влиянием Вашингтона и американского посольства. Евромайдан начался в Киеве 21 ноября 2013 года. Протесты произошли в ответ на решение властей приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и странами СНГ. Данная акция стала стартом для смены правительства в стране и притеснения жителей Донбасса.