Армия и оружие В Госдуме предложили вернуть двухгодичную срочную службу 03 декабря 2023 в 20:53 Размер текста - 17 + Двухгодичная срочная служба повысит качество боевой подготовки, считает Андрей Гурулев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Необходимо вернуть двухгодичную срочную службу, так как это поможет повысить качество мобилизационного ресурса. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Служить срочную службу надо два года», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Он добавил, что вместо увеличения числа призывников следует увеличить срок службы до двух лет. По его мнению, это решит проблему с недостаточным количеством призывников, а также повысит качество подготовки резервного состава. Парламентарий также выразил свою озабоченность «псевдоуниверситетами», которые предоставляют молодым людям отсрочку от армии во время обучения, не обеспечивая при этом достойного образования. Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации до 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военнослужащих. Министерство обороны поэтапно будет осуществлять этот процесс, привлекая граждан к военной службе по контракту. Путин поручил правительству выделить средства из федерального бюджета для реализации этого указа. Новые нормы вступили в силу 1 декабря. Необходимо вернуть двухгодичную срочную службу, так как это поможет повысить качество мобилизационного ресурса. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Служить срочную службу надо два года», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Он добавил, что вместо увеличения числа призывников следует увеличить срок службы до двух лет. По его мнению, это решит проблему с недостаточным количеством призывников, а также повысит качество подготовки резервного состава. Парламентарий также выразил свою озабоченность «псевдоуниверситетами», которые предоставляют молодым людям отсрочку от армии во время обучения, не обеспечивая при этом достойного образования. Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации до 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военнослужащих. Министерство обороны поэтапно будет осуществлять этот процесс, привлекая граждан к военной службе по контракту. Путин поручил правительству выделить средства из федерального бюджета для реализации этого указа. Новые нормы вступили в силу 1 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям