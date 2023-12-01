Путин увеличил штатную численность ВС РФ: главное из указа президента

02 декабря 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 170 тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 1 декабря увеличил штатную численность Вооруженных Сил РФ. Министерство обороны заявило, что будет исполнять указание поэтапно за счет граждан, которые пойдут на военную службу по контракту. URA.RU приводит главную информацию об изменениях в сбойке. Какая сейчас численность военных ВС РФ Согласно документу, который подписал Владимир Путин, численность военнослужащих ВС РФ увеличилась на 170 тысяч человек. Теперь в штате Вооруженных Сил России более двух миллионов 209 тысяч человек, из которых миллион 320 тысяч — военнослужащие. В прошлом указе от 1 января 2023 года численность военных ВС России составляла один миллион 150 тысяч человек. Глава государства поручил правительству выделить Минобороны РФ средства из федерального бюджета для реализации указа. Документ вступил в силу в день его подписания. Минобороны не планирует увеличение призыва на срочную службу В Министерстве обороны России пояснили, что увеличение численности военнослужащих будет реализовано поэтапно за счет граждан, которые захотят пойти на военную службу по контракту. При этом в ведомстве уточнили, что существенного увеличения призыва на срочную службу не планируется. Минобороны отметило, что проведения мобилизации в России не предусмотрено. Решение было принято из-за увеличения угроз для России В Министерстве обороны РФ уточнили, что решение увеличить численность военнослужащих ВС РФ связанно с ростом угроз для России из-за проведения специальной военной операцией РФ на Украине. В ведомстве также отметили, что одна из причин подобного решения — продолжающееся расширение НАТО. Дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил в Минобороны связывают с увеличением присутствия военного контингента НАТО у российских границ. Уточняется, что Североатлантический альянс также развертывает дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие ударные вооружения у границ с Россией. Как менялась штатная численность Вооруженных сил РФ В ноябре 2017 года Владимир Путин сократил штатную численность ВС России на 293 человека, однако численность военнослужащих осталась прежней — миллион 13 тысяч человек. В августе 2022 года Президент России увеличил ряды ВС РФ до 2 миллионов 39 тысяч человек, из которых более миллиона 150 тысяч человек — военнослужащие. Указ президента от 1 декабря 2023 года увеличил список военнослужащих более чем на 169 тысяч человек, или на 8,3% — с двух миллионов 39 тысяч до двух миллионов 209 тысяч. Тогда в Вооруженных Силах России численность военнослужащих выросла на 14,7% — с миллиона 150 тысяч до миллиона 320 тысяч человек. Запред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что с 1 января по 1 декабря 2023 года на военную службу было принято 452 тысячи человек. Он подчеркнул, что в ряде территорий практикуется системный подход, работа по привлечению граждан к военной службе хорошо отлажена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин 1 декабря увеличил штатную численность Вооруженных Сил РФ. Министерство обороны заявило, что будет исполнять указание поэтапно за счет граждан, которые пойдут на военную службу по контракту. URA.RU приводит главную информацию об изменениях в сбойке. Согласно документу, который подписал Владимир Путин, численность военнослужащих ВС РФ увеличилась на 170 тысяч человек. Теперь в штате Вооруженных Сил России более двух миллионов 209 тысяч человек, из которых миллион 320 тысяч — военнослужащие. В прошлом указе от 1 января 2023 года численность военных ВС России составляла один миллион 150 тысяч человек. Глава государства поручил правительству выделить Минобороны РФ средства из федерального бюджета для реализации указа. Документ вступил в силу в день его подписания. В Министерстве обороны России пояснили, что увеличение численности военнослужащих будет реализовано поэтапно за счет граждан, которые захотят пойти на военную службу по контракту. При этом в ведомстве уточнили, что существенного увеличения призыва на срочную службу не планируется. Минобороны отметило, что проведения мобилизации в России не предусмотрено. В Министерстве обороны РФ уточнили, что решение увеличить численность военнослужащих ВС РФ связанно с ростом угроз для России из-за проведения специальной военной операцией РФ на Украине. В ведомстве также отметили, что одна из причин подобного решения — продолжающееся расширение НАТО. Дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил в Минобороны связывают с увеличением присутствия военного контингента НАТО у российских границ. Уточняется, что Североатлантический альянс также развертывает дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие ударные вооружения у границ с Россией. В ноябре 2017 года Владимир Путин сократил штатную численность ВС России на 293 человека, однако численность военнослужащих осталась прежней — миллион 13 тысяч человек. В августе 2022 года Президент России увеличил ряды ВС РФ до 2 миллионов 39 тысяч человек, из которых более миллиона 150 тысяч человек — военнослужащие. Указ президента от 1 декабря 2023 года увеличил список военнослужащих более чем на 169 тысяч человек, или на 8,3% — с двух миллионов 39 тысяч до двух миллионов 209 тысяч. Тогда в Вооруженных Силах России численность военнослужащих выросла на 14,7% — с миллиона 150 тысяч до миллиона 320 тысяч человек. Запред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что с 1 января по 1 декабря 2023 года на военную службу было принято 452 тысячи человек. Он подчеркнул, что в ряде территорий практикуется системный подход, работа по привлечению граждан к военной службе хорошо отлажена.