В Госдуме хотят изменить понятие «соотечественник» из-за наплыва мигрантов

КПРФ: проект, уточняющий понятие «соотечественник», будет внесен в Госдуму

04 декабря 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

Законопроект вынесут на обсуждение в Госдуму Фото: Георгий Бергал © URA.RU Госдума рассмотрит законопроект, в котором дано определение понятию «соотечественник». Такой человек должен знать русский язык и не представлять независимое национальное государство. С таким заявлением выступил депутат ГД от фракции КПРФ Михаил Матвеев. Основная цель инициативы — помешать мигрантам из Средней Азии переселяться в Россию «целыми аулами». «Соотечественник должен знать русский язык, а если на гражданство претендуют его родственники, то и они. Соотечественник не должен представлять народ, образовавший за пределами России свое независимое национальное государство», — заявил Михаил Матвеев. Это сообщение опубликовано в telegram-канале депутата. Если в начале программы добровольного переселения соотечественников порядка 80% граждан, приехавших в РФ, были славянами, то сейчас ситуация обратная, отмечает он. По мнению Матвеева, переселенцы получают гражданство России не как «соотечественники», а по факту наличия вида на жительство. Системная работа по корректировке миграционного законодательства в стране в интересах коренных народов должна начинаться с размежевания в понятии «соотечественники», подчеркивает депутат. В последнее время российские власти принимают все больше мер в отношении мигрантов. В ноябре 2023 глава МВД Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль при принятии иностранцами российского гражданства, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. По мнению экс-заместителя генерального секретаря ООН и бывшего замглавы МИД России Сергея Орджоникидзе, необходимо модифицировать политику по отношению к мигрантам и внедрить специальные экзамены. В Госдуме рассматривали закон, который направлен на борьбу с легализацией в РФ иностранцев с помощью фиктивного брака и фиктивного установления отцовства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума рассмотрит законопроект, в котором дано определение понятию «соотечественник». Такой человек должен знать русский язык и не представлять независимое национальное государство. С таким заявлением выступил депутат ГД от фракции КПРФ Михаил Матвеев. Основная цель инициативы — помешать мигрантам из Средней Азии переселяться в Россию «целыми аулами». «Соотечественник должен знать русский язык, а если на гражданство претендуют его родственники, то и они. Соотечественник не должен представлять народ, образовавший за пределами России свое независимое национальное государство», — заявил Михаил Матвеев. Это сообщение опубликовано в telegram-канале депутата. Если в начале программы добровольного переселения соотечественников порядка 80% граждан, приехавших в РФ, были славянами, то сейчас ситуация обратная, отмечает он. По мнению Матвеева, переселенцы получают гражданство России не как «соотечественники», а по факту наличия вида на жительство. Системная работа по корректировке миграционного законодательства в стране в интересах коренных народов должна начинаться с размежевания в понятии «соотечественники», подчеркивает депутат. В последнее время российские власти принимают все больше мер в отношении мигрантов. В ноябре 2023 глава МВД Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль при принятии иностранцами российского гражданства, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. По мнению экс-заместителя генерального секретаря ООН и бывшего замглавы МИД России Сергея Орджоникидзе, необходимо модифицировать политику по отношению к мигрантам и внедрить специальные экзамены. В Госдуме рассматривали закон, который направлен на борьбу с легализацией в РФ иностранцев с помощью фиктивного брака и фиктивного установления отцовства.