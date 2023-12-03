03 декабря 2023

В Госдуме хотят изменить понятие «соотечественник» из-за наплыва мигрантов

КПРФ: проект, уточняющий понятие «соотечественник», будет внесен в Госдуму
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Интервью Наумов Станислав Александрович Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР. Москва , госдума, государственная дума
Законопроект вынесут на обсуждение в Госдуму Фото:

Госдума рассмотрит законопроект, в котором дано определение понятию «соотечественник». Такой человек должен знать русский язык и не представлять независимое национальное государство. С таким заявлением выступил депутат ГД от фракции КПРФ Михаил Матвеев. Основная цель инициативы — помешать мигрантам из Средней Азии переселяться в Россию «целыми аулами».

«Соотечественник должен знать русский язык, а если на гражданство претендуют его родственники, то и они. Соотечественник не должен представлять народ, образовавший за пределами России свое независимое национальное государство», — заявил Михаил Матвеев. Это сообщение опубликовано в telegram-канале депутата.

Если в начале программы добровольного переселения соотечественников порядка 80% граждан, приехавших в РФ, были славянами, то сейчас ситуация обратная, отмечает он. По мнению Матвеева, переселенцы получают гражданство России не как «соотечественники», а по факту наличия вида на жительство. Системная работа по корректировке миграционного законодательства в стране в интересах коренных народов должна начинаться с размежевания в понятии «соотечественники», подчеркивает депутат.

В последнее время российские власти принимают все больше мер в отношении мигрантов. В ноябре 2023 глава МВД Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль при принятии иностранцами российского гражданства, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. По мнению экс-заместителя генерального секретаря ООН и бывшего замглавы МИД России Сергея Орджоникидзе, необходимо модифицировать политику по отношению к мигрантам и внедрить специальные экзамены. В Госдуме рассматривали закон, который направлен на борьбу с легализацией в РФ иностранцев с помощью фиктивного брака и фиктивного установления отцовства.

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Госдума рассмотрит законопроект, в котором дано определение понятию «соотечественник». Такой человек должен знать русский язык и не представлять независимое национальное государство. С таким заявлением выступил депутат ГД от фракции КПРФ Михаил Матвеев. Основная цель инициативы — помешать мигрантам из Средней Азии переселяться в Россию «целыми аулами». «Соотечественник должен знать русский язык, а если на гражданство претендуют его родственники, то и они. Соотечественник не должен представлять народ, образовавший за пределами России свое независимое национальное государство», — заявил Михаил Матвеев. Это сообщение опубликовано в telegram-канале депутата. Если в начале программы добровольного переселения соотечественников порядка 80% граждан, приехавших в РФ, были славянами, то сейчас ситуация обратная, отмечает он. По мнению Матвеева, переселенцы получают гражданство России не как «соотечественники», а по факту наличия вида на жительство. Системная работа по корректировке миграционного законодательства в стране в интересах коренных народов должна начинаться с размежевания в понятии «соотечественники», подчеркивает депутат. В последнее время российские власти принимают все больше мер в отношении мигрантов. В ноябре 2023 глава МВД Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль при принятии иностранцами российского гражданства, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. По мнению экс-заместителя генерального секретаря ООН и бывшего замглавы МИД России Сергея Орджоникидзе, необходимо модифицировать политику по отношению к мигрантам и внедрить специальные экзамены. В Госдуме рассматривали закон, который направлен на борьбу с легализацией в РФ иностранцев с помощью фиктивного брака и фиктивного установления отцовства.
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