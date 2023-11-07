Глава МВД Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами

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Правительство РФ, колокольцев владимир
Владимир Колокольцев сообщил, что мигранты могут лишиться гражданства РФ, если будут нести опасность обществу Фото:

В РФ необходимо ужесточить контроль по выдаче российского гражданства мигрантам. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, все подразделения полиции должны принимать участие в контроле.

«Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство», — заявил Колокольцев. Его слова приводит официальный сайт МВД Медиа.

По словам Колокольцева, в работе по контролю должны участвовать все подразделения полиции. Он отметил, что также стоит уделить внимание на наличие запретов на въезд в РФ. Глава МВД подчеркнул, что у мигрантов, которые предоставляют опасность обществу, аннулируется российское гражданство и им придется покинуть страну.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе сообщил, что для необходимо модифицировать политику по отношению к мигрантам и внедрить специальные экзамены. В Госдуму внесли законопроект, который направлен на борьбу с легализацией в РФ иностранцев с помощью фиктивного брака и фиктивного установления отцовства, передает РАПСИ.

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В РФ необходимо ужесточить контроль по выдаче российского гражданства мигрантам. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, все подразделения полиции должны принимать участие в контроле. «Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство», — заявил Колокольцев. Его слова приводит официальный сайт МВД Медиа. По словам Колокольцева, в работе по контролю должны участвовать все подразделения полиции. Он отметил, что также стоит уделить внимание на наличие запретов на въезд в РФ. Глава МВД подчеркнул, что у мигрантов, которые предоставляют опасность обществу, аннулируется российское гражданство и им придется покинуть страну. Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе сообщил, что для необходимо модифицировать политику по отношению к мигрантам и внедрить специальные экзамены. В Госдуму внесли законопроект, который направлен на борьбу с легализацией в РФ иностранцев с помощью фиктивного брака и фиктивного установления отцовства, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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