Глава МВД Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами

В РФ необходимо ужесточить контроль по выдаче российского гражданства мигрантам. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, все подразделения полиции должны принимать участие в контроле.
«Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство», — заявил Колокольцев. Его слова приводит
По словам Колокольцева, в работе по контролю должны участвовать все подразделения полиции. Он отметил, что также стоит уделить внимание на наличие запретов на въезд в РФ. Глава МВД подчеркнул, что у мигрантов, которые предоставляют опасность обществу, аннулируется российское гражданство и им придется покинуть страну.
Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе сообщил, что для необходимо модифицировать политику по отношению к мигрантам и внедрить специальные экзамены. В Госдуму внесли законопроект, который направлен на борьбу с легализацией в РФ иностранцев с помощью фиктивного брака и фиктивного установления отцовства, передает РАПСИ.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.