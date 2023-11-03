В России нашли решение проблемы мигрантов и нехватки кадров

Экс-замгенсека ООН Орджоникидзе предложил внедрить особые экзамены для мигрантов

04 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Бизнес экономит, нанимая мигрантов, сказал Сергей Орджоникидзе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для устранения кадрового голода и снижения низкоквалифицированных специалистов необходимо модифицировать политику по отношению к мигрантам и внедрить специальные экзамены. Об этом заявил в беседе с URA.RU бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе. В ЦБ обозначили кадровый голод в России. Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков отметил, что раньше эту проблему решали с помощью мигрантов. Он подчеркнул, что сейчас назрела зарплатная революция. К мигрантам в России сейчас повышенное внимание в связи с рядом случаев серьезных правонарушений. Представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что такие люди преследуются по закону, но не стоит забывать, что есть множество добропорядочных мигрантов. Главная проблема мигрантов в России Новость по теме Иностранцам выдали на 20% больше разрешений на работу в РФ в этом году «К сожалению, политику в области миграции диктует наш бизнес, который руководствуется только одним — наживой. Это дешевая рабочая сила в целях получения максимальной прибыли. За счет этого страдает и коренное население. Мигранты начали работать сначала на низкоквалифицированных специальностях, а теперь уже врачами и преподавателями. Потому что выгодно платить как можно меньше денег. Если это врач с низкой квалификацией, начинают страдать пациенты», — сказал Сергей Орджоникидзе. Конкретизация миграционной политики Новость по теме В России мигрантов обяжут покупать медстраховку детям Он подчеркнул, что в России нет понимания, какие мигранты требуются. «У меня впечатление, что у нас нет четко сформулированной политики в отношении мигрантов. Многие страны составляют перечень, сколько человек и из каких стран они готовы будут принять в течение года. У нас такого нет. Должна быть определенность для людей, которые приезжают в Россию. Может ли он ехать с семьей, чтобы потом не было проблем с получением гражданства. Это должна быть прозрачная процедура и четкие критерии по предоставлению гражданства», — добавил бывший заместитель главы МИД РФ. Что сделать, чтобы были высококвалифицированные кадры Новость по теме Во всех вузах РФ, где проходят экзамены для мигрантов, выявлены нарушения По его словам, необходима проверка знаний специалистов. «С рядом стран у нас есть соглашения о взаимном признании дипломов. Как правило, уровень квалификации при этом невысокий. Нужно вести экзамен в каждой отрасли: сельское хозяйство, промышленность, здравоохранения, социальная сфера. Это и таксистов касается, чтобы водитель знал не только правила дорожного движения, но и город. Мы должны, не проводив политику дискриминации, соблюдать нормы высокой квалификации во всех областях. Тогда и проблема кадрового голода решится. Будут высококвалифицированные работники и граждане России не будут выражать недовольства», — отметил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для устранения кадрового голода и снижения низкоквалифицированных специалистов необходимо модифицировать политику по отношению к мигрантам и внедрить специальные экзамены. Об этом заявил в беседе с URA.RU бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе. В ЦБ обозначили кадровый голод в России. Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков отметил, что раньше эту проблему решали с помощью мигрантов. Он подчеркнул, что сейчас назрела зарплатная революция. К мигрантам в России сейчас повышенное внимание в связи с рядом случаев серьезных правонарушений. Представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что такие люди преследуются по закону, но не стоит забывать, что есть множество добропорядочных мигрантов. «К сожалению, политику в области миграции диктует наш бизнес, который руководствуется только одним — наживой. Это дешевая рабочая сила в целях получения максимальной прибыли. За счет этого страдает и коренное население. Мигранты начали работать сначала на низкоквалифицированных специальностях, а теперь уже врачами и преподавателями. Потому что выгодно платить как можно меньше денег. Если это врач с низкой квалификацией, начинают страдать пациенты», — сказал Сергей Орджоникидзе. Он подчеркнул, что в России нет понимания, какие мигранты требуются. «У меня впечатление, что у нас нет четко сформулированной политики в отношении мигрантов. Многие страны составляют перечень, сколько человек и из каких стран они готовы будут принять в течение года. У нас такого нет. Должна быть определенность для людей, которые приезжают в Россию. Может ли он ехать с семьей, чтобы потом не было проблем с получением гражданства. Это должна быть прозрачная процедура и четкие критерии по предоставлению гражданства», — добавил бывший заместитель главы МИД РФ. По его словам, необходима проверка знаний специалистов. «С рядом стран у нас есть соглашения о взаимном признании дипломов. Как правило, уровень квалификации при этом невысокий. Нужно вести экзамен в каждой отрасли: сельское хозяйство, промышленность, здравоохранения, социальная сфера. Это и таксистов касается, чтобы водитель знал не только правила дорожного движения, но и город. Мы должны, не проводив политику дискриминации, соблюдать нормы высокой квалификации во всех областях. Тогда и проблема кадрового голода решится. Будут высококвалифицированные работники и граждане России не будут выражать недовольства», — отметил эксперт.