В России нашли решение проблемы мигрантов и нехватки кадров

Для устранения кадрового голода и снижения низкоквалифицированных специалистов необходимо модифицировать политику по отношению к мигрантам и внедрить специальные экзамены. Об этом заявил в беседе с URA.RU бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.
В ЦБ обозначили кадровый голод в России. Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков отметил, что раньше эту проблему решали с помощью мигрантов. Он подчеркнул, что сейчас назрела зарплатная революция. К мигрантам в России сейчас повышенное внимание в связи с рядом случаев серьезных правонарушений. Представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что такие люди преследуются по закону, но не стоит забывать, что есть множество добропорядочных мигрантов.
Главная проблема мигрантов в России
«К сожалению, политику в области миграции диктует наш бизнес, который руководствуется только одним — наживой. Это дешевая рабочая сила в целях получения максимальной прибыли. За счет этого страдает и коренное население. Мигранты начали работать сначала на низкоквалифицированных специальностях, а теперь уже врачами и преподавателями. Потому что выгодно платить как можно меньше денег. Если это врач с низкой квалификацией, начинают страдать пациенты», — сказал Сергей Орджоникидзе.
Конкретизация миграционной политики
Он подчеркнул, что в России нет понимания, какие мигранты требуются. «У меня впечатление, что у нас нет четко сформулированной политики в отношении мигрантов. Многие страны составляют перечень, сколько человек и из каких стран они готовы будут принять в течение года. У нас такого нет. Должна быть определенность для людей, которые приезжают в Россию. Может ли он ехать с семьей, чтобы потом не было проблем с получением гражданства. Это должна быть прозрачная процедура и четкие критерии по предоставлению гражданства», — добавил бывший заместитель главы МИД РФ.
Что сделать, чтобы были высококвалифицированные кадры
По его словам, необходима проверка знаний специалистов. «С рядом стран у нас есть соглашения о взаимном признании дипломов. Как правило, уровень квалификации при этом невысокий. Нужно вести экзамен в каждой отрасли: сельское хозяйство, промышленность, здравоохранения, социальная сфера. Это и таксистов касается, чтобы водитель знал не только правила дорожного движения, но и город. Мы должны, не проводив политику дискриминации, соблюдать нормы высокой квалификации во всех областях. Тогда и проблема кадрового голода решится. Будут высококвалифицированные работники и граждане России не будут выражать недовольства», — отметил эксперт.
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