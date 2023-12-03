Свердловские автоинспекторы устроили облаву на пешеходов

04 декабря 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Рейды прошли в разных районах Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники УГИБДД Екатеринбурга 4 декабря ловили пешеходов-нарушителей. Основной повод — переход улиц в неположенных местах. «Инспекторы дорожно-патрульной службы Екатеринбурга уделили особое внимание нескольким правонарушениям. В частности, переходу улицы в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора», — сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД. За несколько часов рейда инспекторы поймали 45 пешеходов-нарушителей. Вместе с тем еще 13 нарушений выявили со стороны водителей автомобилей. Всех их привлекли к административной ответственности.

Сотрудники УГИБДД Екатеринбурга 4 декабря ловили пешеходов-нарушителей. Основной повод — переход улиц в неположенных местах. «Инспекторы дорожно-патрульной службы Екатеринбурга уделили особое внимание нескольким правонарушениям. В частности, переходу улицы в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора», — сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД. За несколько часов рейда инспекторы поймали 45 пешеходов-нарушителей. Вместе с тем еще 13 нарушений выявили со стороны водителей автомобилей. Всех их привлекли к административной ответственности.