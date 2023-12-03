03 декабря 2023

Свердловские автоинспекторы устроили облаву на пешеходов

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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , автомобили, машина дпс, машины, зима, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс
Рейды прошли в разных районах Екатеринбурга Фото:

Сотрудники УГИБДД Екатеринбурга 4 декабря ловили пешеходов-нарушителей. Основной повод — переход улиц в неположенных местах.

«Инспекторы дорожно-патрульной службы Екатеринбурга уделили особое внимание нескольким правонарушениям. В частности, переходу улицы в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора», — сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД.

За несколько часов рейда инспекторы поймали 45 пешеходов-нарушителей. Вместе с тем еще 13 нарушений выявили со стороны водителей автомобилей. Всех их привлекли к административной ответственности.

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Сотрудники УГИБДД Екатеринбурга 4 декабря ловили пешеходов-нарушителей. Основной повод — переход улиц в неположенных местах. «Инспекторы дорожно-патрульной службы Екатеринбурга уделили особое внимание нескольким правонарушениям. В частности, переходу улицы в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора», — сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД. За несколько часов рейда инспекторы поймали 45 пешеходов-нарушителей. Вместе с тем еще 13 нарушений выявили со стороны водителей автомобилей. Всех их привлекли к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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