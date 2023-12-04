Челябинцам пришлось купить джип, чтобы выехать из леса, где их поселили власти

Три семьи уже 11 лет пытаются добиться строительства дороги Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителям Кыштыма Челябинской области пришлось приобрести внедорожник для того, чтобы выезжать из леса, куда их переселили власти по программе «Молодая семья». Они больше 10 лет пытаются добиться строительства дороги, сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.

«В 2012 году по субсидированной программе „Молодая семья“ Кыштымская администрация выделила для молодых семей земельные участки, где им обещали новый микрорайон со всеми коммуникациями. Родителям пришлось купить УАЗик, чтобы возить детей в школу, но в непогоду и он подводит», — рассказал URA.RU Рыжий.

Семьи записали видеоролик, где показали состояние дороги, по которой ежедневно вынуждены передвигаться по лесу в ближайшую школу и детский сад. Они находятся на расстоянии 3,5 км, этот путь дети преодолевают пешком по грязи, лужам и в снегу более часа. Все 11 лет три семьи, которые поселили сюда с обещанием построить благоустроенный микрорайон, просят администрацию отсыпать и прогрейдировать дорогу, провести газ и сделать освещение.

«Народный фронт» обратился в мэрию Кыштыма и прокуратуру с требованием привести дорогу в надлежащее состояние. URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации Кыштыма. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.