03 декабря 2023

Мэр Тюмени проведет прямую линию с горожанами

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук Прямая линия. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук анонсировал прямую линию, которую он проведет 8 декабря. Об этом глава администрации написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаю на прямую линию 8 декабря в 18:00. Убежден, что это удобный и интересный формат общения. Традиционно многие вопросы специалисты администрации города берут в работу и начинают отрабатывать до начала эфира», — сообщил Руслан Кухарук в своих соцсетях.

Вопросы, которые тюменцы хотели бы задать главе администрации, можно оставить на его странице «ВКонтакте». Обращения граждан ждут в комментариях под анонсом прямого эфира.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук анонсировал прямую линию, которую он проведет 8 декабря. Об этом глава администрации написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Приглашаю на прямую линию 8 декабря в 18:00. Убежден, что это удобный и интересный формат общения. Традиционно многие вопросы специалисты администрации города берут в работу и начинают отрабатывать до начала эфира», — сообщил Руслан Кухарук в своих соцсетях. Вопросы, которые тюменцы хотели бы задать главе администрации, можно оставить на его странице «ВКонтакте». Обращения граждан ждут в комментариях под анонсом прямого эфира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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