Мэр Тюмени проведет прямую линию с горожанами

Руслан Кухарук ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук анонсировал прямую линию, которую он проведет 8 декабря. Об этом глава администрации написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаю на прямую линию 8 декабря в 18:00. Убежден, что это удобный и интересный формат общения. Традиционно многие вопросы специалисты администрации города берут в работу и начинают отрабатывать до начала эфира», — сообщил Руслан Кухарук в своих соцсетях.

Вопросы, которые тюменцы хотели бы задать главе администрации, можно оставить на его странице «ВКонтакте». Обращения граждан ждут в комментариях под анонсом прямого эфира.