03 декабря 2023

Тюменец подарил нефть Леониду Якубовичу

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Кинофестиваль "Дух огня". Красная дорожка и закрытие. Ханты-Мансийск , якубович леонид
Ведущий «Поле чудес» получил в подарок тюменскую нефть Фото:

Житель Тюмени Александр Рзянин принял участие в капитал-шоу «Поле чудес» и подарил ведущему Леониду Якубовичу нефть и банный набор. Выпуск с участием жителя Тюменской области вышел в эфир 1 декабря.

«Хотел бы вручить подарки. Я приехал из Тюмени, поэтому не мог не привезти вам нефть. Также банный набор, от моего лучшего друга», — заявил тюменец в эфире шоу.

За барабаном «Поле чудес» мужчина оказался в первой тройке игроков. Сам он работает промоутером, в студии с ним была его любимая девушка с сыном. Леонид Якубович заставил молодого человека взять букет цветов и подарить его своей спутнице.

Александр отгадал слово «Дурноплетка», ответив на вопрос о том, как на юге России в народе называли глупую, болтливую женщину. Тюменец вышел в финал, но в последнем туре победить не смог.

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Житель Тюмени Александр Рзянин принял участие в капитал-шоу «Поле чудес» и подарил ведущему Леониду Якубовичу нефть и банный набор. Выпуск с участием жителя Тюменской области вышел в эфир 1 декабря. «Хотел бы вручить подарки. Я приехал из Тюмени, поэтому не мог не привезти вам нефть. Также банный набор, от моего лучшего друга», — заявил тюменец в эфире шоу. За барабаном «Поле чудес» мужчина оказался в первой тройке игроков. Сам он работает промоутером, в студии с ним была его любимая девушка с сыном. Леонид Якубович заставил молодого человека взять букет цветов и подарить его своей спутнице. Александр отгадал слово «Дурноплетка», ответив на вопрос о том, как на юге России в народе называли глупую, болтливую женщину. Тюменец вышел в финал, но в последнем туре победить не смог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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