Тюменец подарил нефть Леониду Якубовичу

04 декабря 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Ведущий «Поле чудес» получил в подарок тюменскую нефть Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель Тюмени Александр Рзянин принял участие в капитал-шоу «Поле чудес» и подарил ведущему Леониду Якубовичу нефть и банный набор. Выпуск с участием жителя Тюменской области вышел в эфир 1 декабря. «Хотел бы вручить подарки. Я приехал из Тюмени, поэтому не мог не привезти вам нефть. Также банный набор, от моего лучшего друга», — заявил тюменец в эфире шоу. За барабаном «Поле чудес» мужчина оказался в первой тройке игроков. Сам он работает промоутером, в студии с ним была его любимая девушка с сыном. Леонид Якубович заставил молодого человека взять букет цветов и подарить его своей спутнице. Александр отгадал слово «Дурноплетка», ответив на вопрос о том, как на юге России в народе называли глупую, болтливую женщину. Тюменец вышел в финал, но в последнем туре победить не смог.

Житель Тюмени Александр Рзянин принял участие в капитал-шоу «Поле чудес» и подарил ведущему Леониду Якубовичу нефть и банный набор. Выпуск с участием жителя Тюменской области вышел в эфир 1 декабря. «Хотел бы вручить подарки. Я приехал из Тюмени, поэтому не мог не привезти вам нефть. Также банный набор, от моего лучшего друга», — заявил тюменец в эфире шоу. За барабаном «Поле чудес» мужчина оказался в первой тройке игроков. Сам он работает промоутером, в студии с ним была его любимая девушка с сыном. Леонид Якубович заставил молодого человека взять букет цветов и подарить его своей спутнице. Александр отгадал слово «Дурноплетка», ответив на вопрос о том, как на юге России в народе называли глупую, болтливую женщину. Тюменец вышел в финал, но в последнем туре победить не смог.