Тюменский исполком ЕР выдержал жесткую ревизию от центрального штаба

У тюменских единороссов нашли 23 ошибки в делопроизводстве Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Исполком тюменского отделения «Единой России» проверила региональная контрольная комиссия. Ревизоры нашли 23 ошибки. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к партии.

«Проверяли все документы. Эта процедура — главная головная боль для руководителей исполкомов. У тюменского отделения нашли 23 недочета. Все — незначительные», — делятся инсайдеры.



Как сообщают источники, этот результат — лучший по УрФО. У некоторых единороссов из соседних регионов количество ошибок доходит до 80-100.

Тюменский исполком «Единой России» возглавляет депутат облдумы Ольга Швецова. Ранее URA.RU сообщало, что она сохранит место в генсовете партии благодаря протекции в центральном исполнительном комитете.