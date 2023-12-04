Тюменский исполком ЕР выдержал жесткую ревизию от центрального штаба

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Виды города, зима. Тюмень, единоросы, единая россия, единая россия тюмень
У тюменских единороссов нашли 23 ошибки в делопроизводстве Фото:

Исполком тюменского отделения «Единой России» проверила региональная контрольная комиссия. Ревизоры нашли 23 ошибки. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к партии.

«Проверяли все документы. Эта процедура — главная головная боль для руководителей исполкомов. У тюменского отделения нашли 23 недочета. Все — незначительные», — делятся инсайдеры.

Как сообщают источники, этот результат — лучший по УрФО. У некоторых единороссов из соседних регионов количество ошибок доходит до 80-100.

Тюменский исполком «Единой России» возглавляет депутат облдумы Ольга Швецова. Ранее URA.RU сообщало, что она сохранит место в генсовете партии благодаря протекции в центральном исполнительном комитете.

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Исполком тюменского отделения «Единой России» проверила региональная контрольная комиссия. Ревизоры нашли 23 ошибки. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к партии. «Проверяли все документы. Эта процедура — главная головная боль для руководителей исполкомов. У тюменского отделения нашли 23 недочета. Все — незначительные», — делятся инсайдеры. Как сообщают источники, этот результат — лучший по УрФО. У некоторых единороссов из соседних регионов количество ошибок доходит до 80-100. Тюменский исполком «Единой России» возглавляет депутат облдумы Ольга Швецова. Ранее URA.RU сообщало, что она сохранит место в генсовете партии благодаря протекции в центральном исполнительном комитете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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