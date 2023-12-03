Клиенты раскритиковали санаторий «Усть-Качка» за его сервис и обслуживание

Отдохнувшие на курорте пермячки оказались разочарованы уровнем сервиса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Один из самых популярных пермских курортов, «Усть-Качка», подвергся резкой критике со стороны отдыхавших. Клиентам здравницы не понравилось состояние номеров, сервис и питание в здравнице. Свои отзывы они оставили на странице санатория в соцсети «ВКонтакте». Так, пермячка Эльза Салахова написала, что приехала на курорт, чтобы лечить ногу. Женщина останавливалась в номере «люкс», но была разочарована уровнем сервиса.

«Постоянно надо просить то воду, то уборку, то замену белья. Вообще-то это „люкс“. Обычно в „люксе“ уборку делают ежедневно, но не в „Усть-Качке“. Могут и вообще не убрать, или убрать так, что грязным останется раковина, унитаз, зеркало. Диван в страшных пятнах. Если бы мне не надо было лечить ногу, мы уехали бы однозначно. Мы даже в выходные уезжали ночевать домой», — поделилась впечатлением Салахова.

Женщина также отметила, что персонал и руководство курорта не спешили «брать ответственность за свои проблемы и нежелание решать их». За 10 дней, что пермячка отдыхала в санатории, ей так и не захотели поменять номер. Салахова сделала вывод, что уровень цен в «Усть-Качке» не соответствует заявленному сервису.

О том, что всероссийская здравница «становится все хуже и хуже», написала в отзывах и Юли Эннс. Женщине не понравилось скудное питание и грязь в номере, где она проживала. «Питание становится все хуже и хуже. Пельмени все слиплись, холодные, все пресное не вкусное, каши не сладкие, сосиски дешевые. Одним словом, столовка. Был сильный гололед. Нигде, совсем нигде не посыпались дорожки и лестницы. Общее состояние номера на „три“. Двери старые, замки не открываются, тюль вся замызганная, кресло в жирных пятнах и разводах, холодильник как танк — ночью гремит», — написала Эннс.

URA.RU направило запрос в ЗАО «Курорт Усть-Качка», в санатории пообещали прокомментировать указанную в отзывах клиентов информацию. URA.RU рассказывало, что санаторий «Усть-Качка» является одним из самых популярных. По итогам 2022 года здравница заняла 31-е место по версии Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.