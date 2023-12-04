Автобус для города не подходит для пассажирских перевозок в Кургане (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из автобусов ЛиАЗ, которые были подарены администрации Кургана правительством Москвы, выставлен на продажу, в частном объявлении. Информация об объявлении размещена на сайте Avito.

«Городской автобус ЛиАЗ 5292, 2011 года выпуска, 500 000 рублей», — указано в объявлении на сайте. В описании также указано, что транспортное средство находится в хорошем состоянии.

Корреспондент URA.RU связался с продавцом, выставившим объявление на сайте. Продавец подтвердил, что ЛиАЗ ранее принадлежал мэрии, но затем был выкуплен и после выставлен на продажу. Продажа его, по словам продавца, связана с тем, что в Кургане запрещено вводить в эксплуатацию такой старый транспорт.

Также корреспондент направил запрос в администрацию Кургана, где дали ответ, что мэрия не выставляла никаких объявлений о продаже автобусов на сервисе Avito. Продажа муниципального имущества, как сообщили в мэрии, проводится строго по закону. «В муниципальной собственности имеется семь автобусов марки ЛиАЗ. Их них четыре автобуса переданы в арендное пользование. Продажа данных автобусов третьим лицам невозможна. В отношении трех автобусов заключены договоры купли-продажи при реализации арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с рассрочкой платежей на три года (по Федеральному закону №159-ФЗ)», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что три автобуса, которые были подарены московскими властями курганской администрации, власти решили продать. Они были выпущены в 2011 году — более 10 лет назад, поэтому использовать автобусы для перевозки пассажиров в рамках транспортной реформы нельзя.

Ранее ЛиАЗ был муниципальной собственностью Фото: сайт Avito

Автобус ЛиАЗ 2011 года выпуска больше не может курсировать по улицам Кургана из-за транспортной реформы Фото: сайт Avito