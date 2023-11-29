Мэрия Кургана избавляется от подарка правительства Москвы

30 ноября 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Мэрия выставит на продажу три автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Кургана планирует продать три автобуса, которые в 2020 году были подарены городу правительством Москвы. О включении автобусов в план приватизации сообщил директор городского департамента финансов и имущества Игорь Зворгин. «Предлагается внести в программу приватизации еще три объекта движимого имущества. А именно автобусы марки ЛиАЗ», — сообщил Зворыгин депутатам на заседании гордумы. Также в план приватизации было включено несколько помещений. Большинство депутатов поддержали решение. Против проголосовали депутаты Яков Сидоров и Артур Пущин, а Иван Камшилов воздержался. Представители правительства Москвы в конце 2020 года передали мэрии Кургана 20 автобусов 2011 года выпуска. Тогда власти провели торги, но перевозчики взяли в аренду только часть автобусов. Сейчас эти автобусы нельзя использовать в качестве городского общественного транспорта в Кургане, так как им больше десяти лет, что противоречит условиям транспортной реформы. Периодически мэрия пытается отдать оставшиеся автобусы в долгосрочную аренду. В феврале представители аэропорта взяли в десятилетнюю аренду три автобуса.

Мэрия Кургана планирует продать три автобуса, которые в 2020 году были подарены городу правительством Москвы. О включении автобусов в план приватизации сообщил директор городского департамента финансов и имущества Игорь Зворгин. «Предлагается внести в программу приватизации еще три объекта движимого имущества. А именно автобусы марки ЛиАЗ», — сообщил Зворыгин депутатам на заседании гордумы. Также в план приватизации было включено несколько помещений. Большинство депутатов поддержали решение. Против проголосовали депутаты Яков Сидоров и Артур Пущин, а Иван Камшилов воздержался. Представители правительства Москвы в конце 2020 года передали мэрии Кургана 20 автобусов 2011 года выпуска. Тогда власти провели торги, но перевозчики взяли в аренду только часть автобусов. Сейчас эти автобусы нельзя использовать в качестве городского общественного транспорта в Кургане, так как им больше десяти лет, что противоречит условиям транспортной реформы. Периодически мэрия пытается отдать оставшиеся автобусы в долгосрочную аренду. В феврале представители аэропорта взяли в десятилетнюю аренду три автобуса.