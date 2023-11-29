29 ноября 2023

Мэрия Кургана избавляется от подарка правительства Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мосгортранс. Курган, автобусная остановка, автобус, мосгортранс
Мэрия выставит на продажу три автобуса Фото:

Мэрия Кургана планирует продать три автобуса, которые в 2020 году были подарены городу правительством Москвы. О включении автобусов в план приватизации сообщил директор городского департамента финансов и имущества Игорь Зворгин.

«Предлагается внести в программу приватизации еще три объекта движимого имущества. А именно автобусы марки ЛиАЗ», — сообщил Зворыгин депутатам на заседании гордумы. Также в план приватизации было включено несколько помещений. Большинство депутатов поддержали решение. Против проголосовали депутаты Яков Сидоров и Артур Пущин, а Иван Камшилов воздержался.

Представители правительства Москвы в конце 2020 года передали мэрии Кургана 20 автобусов 2011 года выпуска. Тогда власти провели торги, но перевозчики взяли в аренду только часть автобусов. Сейчас эти автобусы нельзя использовать в качестве городского общественного транспорта в Кургане, так как им больше десяти лет, что противоречит условиям транспортной реформы. Периодически мэрия пытается отдать оставшиеся автобусы в долгосрочную аренду. В феврале представители аэропорта взяли в десятилетнюю аренду три автобуса.

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Мэрия Кургана планирует продать три автобуса, которые в 2020 году были подарены городу правительством Москвы. О включении автобусов в план приватизации сообщил директор городского департамента финансов и имущества Игорь Зворгин. «Предлагается внести в программу приватизации еще три объекта движимого имущества. А именно автобусы марки ЛиАЗ», — сообщил Зворыгин депутатам на заседании гордумы. Также в план приватизации было включено несколько помещений. Большинство депутатов поддержали решение. Против проголосовали депутаты Яков Сидоров и Артур Пущин, а Иван Камшилов воздержался. Представители правительства Москвы в конце 2020 года передали мэрии Кургана 20 автобусов 2011 года выпуска. Тогда власти провели торги, но перевозчики взяли в аренду только часть автобусов. Сейчас эти автобусы нельзя использовать в качестве городского общественного транспорта в Кургане, так как им больше десяти лет, что противоречит условиям транспортной реформы. Периодически мэрия пытается отдать оставшиеся автобусы в долгосрочную аренду. В феврале представители аэропорта взяли в десятилетнюю аренду три автобуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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